Offerta alzata per Milinkovic: la Juventus è più lontano

Giovedì il Brasile debutterà al Mondiale contro la Serbia, offrendo uno scontro tra alcune stelle della Serie A, come Milinkovic: su di lui è piombato con prepotenza un altro club di Premier

Brasile-Serbia è senza dubbio tra i big match della prima giornata della fase a gironi dei Mondiali. Uno scontro attesissimo e che prenderà forma giovedì, primo scoglio della Selecao verso quella coppa per cui secondo tanti è favoritissima. Insieme all’Argentina. Dal canto suo, la formazione di Stojkovic non vuole essere vittima sacrificale e dopo il Mondiale deludente del 2018 ha intenzione di prendere in mano il proprio destino.

Anche grazie ai tanti giocatori che militano nella nostra Serie A, dal momento che la Serbia è la selezione con più rappresentanti del nostro campionato. E sono diversi titolari come Milenkovic e Lukic, Kostic, Vlahovic (che però dovrebbe cominciare in panchina) e ovviamente Sergej Milinkovic-Savic. Il ‘sergente’ è una delle stelle di questa squadra e nel frattempo anche protagonista delle voci di mercato. Non che a gennaio andrà via dalla Lazio, difficilissimo, ma in tanti lo vogliono. La passione della Juve per lui è datata, ma va trovata la quadra con Lotito che ha già ribadito più volte di non volersi schiodare da almeno 100 milioni. I bianconeri vorrebbero puntare sulla volontà del giocatore e il contratto in scadenza 2024, ma sul giocatore i club inglesi sono un pericolo concreto.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Milinkovic-Savic: Arteta vicino alla cifra giusta

In particolare, su Milinkovic-Savic sono accesi i radar del PSG, ma anche e soprattutto della Premier con Manchester United e Arsenal. Entrambe le inglesi si erano già fatte avanti, ma con offerte che non si avvicinavano neanche lontanamente alle richieste della Lazio. Secondo ‘todofichajes.com’, però, i Gunners sono prontissimi ad alzare la posta mentre i biancocelesti stanno corteggiando Sergej con una proposta importante di rinnovo. Da Londra, come riportato dal media spagnolo, era già arrivata un’offerta da 60 milioni più il cartellino di Sambi Lokonga, rispedita però subito al mittente.

L’Arsenal sembra essere in questo momento ancora il club più concretamente sul giocatore, pronto ad aumentare ulteriormente la proposta. I londinesi hanno pagato Lokonga circa 18 milioni dai londinesi, alzare l’asticella vorrebbe dire avvicinarsi molto alla cifra giusta. Questo su indicazione anche del manager Mikel Arteta, che ritiene prioritario l’arrivo di Milinkovic-Savic in estate per fare un ulteriore e forse definitivo salto di qualità. La Juve è avvisata, osserva la situazione e continua a sondare il terreno in attesa che le condizioni economiche siano un po’ più favorevoli.