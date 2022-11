Szczesny saluta in estate: la Juventus si ‘affida’ ancora a Buffon

Szczesny è impegnato nel Mondiale con la Polonia, poi potrebbe vivere l’ultima parte di stagione con la Juve: Buffon indica il sostituto

Da molti anni la porta della Juventus è sinonimo di eccellenza. I bianconeri sono passati da una leggenda come Gianluigi Buffon ad un grande portiere come Wojciech Szczesny: in estate potrebbe esserci una nuova staffetta.

L’ex portiere di Arsenal e Roma è una certezza per Massimiliano Allegri, uno dei pilastri della compagine bianconera. Pur avendo un contratto fino al 2025 però, come riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, in caso di un’offerta importante la dirigenza juventina sarebbe disposta a lasciarlo partire. Il suo stipendio da 6,5 milioni netti a stagione non è più in linea con le nuove direttive della società, che sta abbassando età media e monte ingaggi. Ecco perché in estate la possibilità di assistere alla sua cessione è più che una semplice suggestione, inoltre Szczesny ha sempre dichiarato che gli piacerebbe giocare nella Liga spagnola. Nel frattempo, a consigliare la Juventus per il futuro della porta ci ha pensato direttamente Gigi Buffon.

Szczesny può partire, Buffon consiglia la Juve: “Vicario fuori dall’ordinario”

In attesa di conoscere quale potrebbe essere il futuro di Wojciech Szczesny dopo il Mondiale in Qatar con la sua Polonia, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus ha messo gli occhi su Vicario e Carnesecchi. Il portiere dell’Empoli negli ultimi anni si sta imponendo come uno dei migliori della Serie A, trovando una straordinaria continuità di rendimento, mentre il portiere dell’Atalanta è il più brillante tra i giovani. A consigliare la ‘Vecchia Signora’ per il futuro della propria porta, poi, ci ha pensato il numero ‘1’ più importante degli ultimi 20 anni.

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su ‘Radio Rai’, Gianluigi Buffon ha parlato dei portieri italiani che stanno facendo meglio, indicando alla Juventus quali sarebbero i profili migliori. “Secondo me sono successe due cose fondamentali per i portieri italiani: la prima è che gli hanno permesso di giocare e di sbagliare, senza essere accantonati al primo o al secondo errore. La seconda, e mi vengono in mente Vicario e Provedel, è che sono cresciuti e hanno raggiunto una maturità importante. Vicario sta facendo cose fuori dall’ordinario, Provedel sta avendo una linearità incredibile in una piazza non semplice come Roma. Poi anche Meret sta giocando molto bene e ora è tornato anche Carnesecchi, che ha dei colpi da campione. Il serbatoio dei portieri italiani mi sembra bello gravido”. Vicario e Carnesecchi potrebbero difendere la porta che per molti anni ha avuto proprio Buffon a propria protezione.