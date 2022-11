Rescinde il contratto dopo 4 mesi: incubo per l’ex Inter

Dopo nove presenze ufficiali da inizio stagione, l’esterno starebbe per risolvere il suo accordo con il nuovo club

E’ tempo di primi importanti verdetti a quattro mesi dal via della nuova stagione di calcio. Sono numerosi, infatti, i calciatori che hanno deluso fin qui dopo essere stati protagonisti dello scorso calciomercato e che, a causa delle prestazioni ritenute al di sotto delle aspettative, hanno perso il treno dei Mondiali di Qatar 2022.

Nella giornata di ieri, infatti, ha preso il via la Coppa del Mondo con il debutto dei padroni di casa. Un esordio amaro per il Qatar che contro l’Ecuador ha rimediato una sconfitta netta per 0-2. In attesa di assistere a quello che con molta probabilità sarà l’ultimo Mondiale di due fenomeni che hanno dominato gli ultimi 15 anni come Cristiano Ronaldo e Leo Messi, quest’oggi l’Inghilterra ha subito dichiarato le proprie intenzioni sul torneo vincendo con un tennistico 6-2 sull’Iran.

Una delle Nazionali con più incognite alle spalle, dopo essere arrivata seconda ai Mondiali di Russia, è senz’altro la Croazia. Selezione che ha perso diversi senatori rispetto alla precedente edizione, tra calciatori giunti al termine della propria carriera ed altri che non hanno particolarmente brillato in questa stagione, perdendo l’opportunità di rientrare nella lista dei convocati del ct Dalic.

Calciomercato, Vrsaljko rescinde con l’Olympiakos a quattro mesi dalla firma

Tra questi, chi non fa parte della selezione croata nelle spedizione in Qatar, è Sime Vrsaljko. L’ex terzino destro dell’Inter sta vivendo un momentaccio e potrebbe nelle prossime ore firmare la rescissione del contratto siglato lo scorso luglio con l’Olympiakos. Dopo aver lasciato la scorsa estate a costo zero l’Atletico Madrid, l’esterno croato ha infatti deciso di tentare una nuova avventura in Grecia per cercare il rilancio personale.

Un’avventura che evidentemente non è andata per il verso giusto a tal punto da chiudersi dopo appena quattro mesi. Come riportato da ‘AS’, l’ex interista potrebbe non essere l’unico a lasciare l’Olympiakos nei prossimi giorni. Anche Marcelo, arrivato dopo lo svincolo dal Real Madrid, starebbe riflettendo con il club su una rescissione consensuale, anticipando l’addio di sei mesi rispetto alla scadenza.