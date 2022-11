Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi domenica 20 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 20 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’attenzione dei giornali di oggi non può che essere interamente dedicata al Mondiali in Qatar che prenderanno il via ufficialmente nel pomeriggio, prima con la cerimonia d’apertura e poi col match inaugurale alle 17 tra i padroni di casa e l’Ecuador. “Tutto l’oro del mondo”, titola ‘La Gazzetta Sportiva’ in edicola oggi, con le foto di Mbappe, Messi, Ronaldo e Neymar. “Il torneo più costoso e… senza l’Italia”, viene definito dalla rosea. I titoli in prima pagina sono una serie di approfondimenti: “Gol nel deserto, strani ma veri”, “Stadi tra le dune e condizionatori. Ma c’è stato di peggio”, “La prima volta del dopo Maradona e l’ultima di Messi”, “Un paese difficile, però questa coppa merita allegria” e infine “Francia che guaio: Benzema va ko e salta il torneo”.

Su ‘Il Corriere dello Sport’ il titolo in prima pagina è “L’Argentina siamo noi”. Ovvero “Senza la nazionale azzurra il 30% dei lettori dice Messi” e ancora “L’Italia ha scelto: “Tifa Di Maria, Dybala e Lautaro“. Il resto dei titoli sono una serie di approfondimenti e storie sul Mondiale, dall’Argentina al ritorno di Eriksen e non solo, oltre all’Italia che stasera gioca in amichevole con l’Austria. In fondo, invece, si parla di mercato anche di mercato: “Roma prima o poi arrivo”, dice l’intervista esclusiva a Davide Frattesi. E poi “Il Napoli strega gli USA”.

Su ‘Tuttosport’ il titolo è “Vlahovic, mondiale da pazzi” in riferimento al grande affetto ed entusiasmo attorno al serbo. Poi le parole di Giorgio Chiellini: “Orgoglioso di Bremer mio erede”. Di spalla spazio al tennis “Djokovic infinito: o Ruud o record”, poi ancora l’infortunio di Benzema, la storia di Ali “dal Sudan al Qatar” e le parole di Infantino. Infine “Toro Champions? 3 milioni a Juric”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 20 novembre

Anche all’estero la copertina se la prende il Mondiale, ma soprattutto l’infortunio di Karim Benzema che è costretto a saltare il torneo. A partire, ovviamente da ‘L’Equipe’ che titola “Le Ballon de Plomb”, il ‘pallone di piombo’, giocando sul fatto che poche settimane fa il campione del Real Madrid fosse invece solo ‘Ballon d’Or’. Grande spazio per Benzema chiaramente anche si ‘AS’ che titola mestamente “Un Mundial sin Benzema”. Nei tre titoli a fondo pagina, invece, si parla dell’apprensione per le condizioni di Messi che si allena ancora a parte, l’infortunio di Gaya che però può tornare per il Costa Rica e infine le critiche dei tifosi del Belgio alla forma fisica di Hazard.