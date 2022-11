La doppietta di Valencia fa volare l’Ecuador: Qatar steso all’esordio

L’Ecuador si impone all’esordio al cospetto del Qatar grazie alla doppietta messa a segno da Valencia.

C’era molta attesa per l’inizio dei Mondiali 2022. All’esordio, il Qatar ha potuto ben poco al cospetto dell’Ecuador, con la compagine di Alfaro che si è imposto per 2-0 in virtù della doppietta messa a segno da Valencia.

Sin dalla prima frazione di gioco l’Ecuador ha mostrato una superiorità tecnica piuttosto evidente, sfiorando il goal in un paio di circostanze. In un’occasione Valencia era anche riuscito a trovare il bandolo della matassa, con la rete che però è stata annullata dal VAR per posizione di fuorigioco. L’attaccante dell’Ecuador è però salito in cattedra in maniera devastante: prima trasformando in maniera implacabile un rigore, e poi mettendo in evidenza il suo killer istinct in area di rigore. Gli uomini di Alfaro hanno tenuto in mano i ritmi della contesa a proprio piacimento, avendo il totale controllo del centrocampo soprattutto nel primo tempo.

L’atteggiamento remissivo del Qatar ha impedito ai padroni di casa di impensierire Galindez, sollecitato solo da un paio di conclusioni da calcio piazzato. I ritmi si sono poi progressivamente abbassati, con il solo Muntari che ha provato a rendersi pericoloso. Ecuador che vince la gara d’esordio in relativa scioltezza, conquistando i primi tre punti.

GIRONE A Ecuador 3*, Olanda 0, Senegal 0, Qatar 0*

Squadre con una gara in più *