Qatar e Ecuador inaugurano i Mondiali: probabili formazioni e dove vederla

Siamo pronti all’inizio dei Mondiali in Qatar con la gara d’esordio che si terrà oggi pomeriggio con i padroni di casa protagonisti. Le probabili formazioni della sfida contro l’Ecuador

Inizia oggi pomeriggio il tanto chiacchierato Mondiale in Qatar, che divide in due parti la stagione dei club ed ha già fatto discutere molto. Ad inaugurare la rassegna planetaria ci pensano ovviamente i padroni di casa del ct Felix Sanchez che ospitano all’ Al-Khor Stadium l’Ecuador guidato da Alfaro.

Alle ore 17 italiane il primo calcio d’inizio di Qatar 2022, con Ali e Afif a guidare la fase offensiva dei qatarioti che per il primo Mondiale della loro storia, peraltro da paese ospitante, vogliono provare a stupire.

Mondiali 2022, le probabili formazioni di Qatar-Ecuador: Valencia guida l’attacco ospite

Per la sfida inaugurale è stato scelto Daniele Orsato come direttore di gara, coadiuvato da Carbone e Giallatini con Irrati al Var. Dal punto di vista delle formazioni Felix Sanchez per Qatar-Ecuador dovrebbe schierare i suoi con un accorto 5-3-2 con Khoukhi, Al-Rawi, Hassan, Pedro Miguel e Ahmed a difendere Al-Sheeb, mentre l’attacco sarà guidato da Ali e Afif.

L’Ecuador si presenterà con un 4-3-3 con Valencia al centro dell’attacco aiutato ai lati dal talento e la velocità di Plata e Ibarra. In difesa i leader sono Hincapie ed Estupinan, mentre a centrocampo gli occhi sono su Caicedo.

QATAR (5-3-2): Al-Sheeb; Khoukhi, Al-Rawi, Hassan, Pedro Miguel, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf; Ali, Afif. CT: Felix Sanchez. A disposizione: Hassan, Barsham, Salman, Kheder, Gaber, Waad, Asad, Al-Hajri, Madibo, Al-Hadhrami, Mashaal, Alaaeldin, Muntari, Mohammad, Muneer.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra. CT: Alfaro. A disposizione: Galindez, Arboleda, Pacho, Estrada, Ramirez, Arreaga, Mena, Sarmiento, An.Preciado, Palacios, Mendez, Franco, Reasco, Porozo, Rodriguez.

ARBITRO: Orsato (Italia)

ASSISTENTI: Carbone e Giallatini (Italia)

QUARTO UOMO: Kovacs (Romania)

VAR: Irrati (Italia)

AVAR: Listkiewicz (Polonia)

La sfida tra Qatar ed Ecuador in programma alle ore 17 italiane sarà visibile in chiaro su Rai 1 ed in diretta streaming su RaiPlay.