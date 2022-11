DIRETTA amichevole Austria-Italia 2-0 | Raddoppia Alaba – LIVE

Seconda amichevole degli azzurri durante la sosta, Austria-Italia verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Nella giornata d’inaugurazione di Qatar 2022, l’Italia scende in campo in casa dell’Austria per disputare la seconda amichevole durante la sosta del campionato. Dopo aver vinto per 3-1 in Albania, la squadra allenata da Roberto Mancini va a caccia di conferme, soprattutto sul piano della crescita dei giovani. Falcidiata dagli infortuni, la rosa azzurra ha perso negli ultimi giorni anche Fagioli, Mazzocchi e Tonali.

Reduce da una stentata vittoria per 1-0 contro l’Andorra, la nazionale allenata da Ralf Rangnick sta vivendo un momento molto difficile, ben rappresentato dalle tre sconfitte consecutive incassate contro Danimarca, Francia e Croazia tra giugno e settembre. Di fronte al proprio pubblico, gli “italiani” Arnautovic e Posch avranno sicuramente una motivazione in più per far bene.

Per quanto riguarda i precedenti, l’unica sconfitta contro la compagine asburgica risale al lontano 1912, quando l’Italia perse per 5 a 1 alle Olimpiadi. Dopo quella batosta, gli azzurri hanno collezionato sei vittorie e due pareggi. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dell’Erns Happel Stadion.

Le formazioni ufficiali di Austria-Italia

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. Commissario tecnico: Ralf Rangnick.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. Commissario tecnico: Roberto Mancini.