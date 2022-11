Allegri out, tutto deciso alla Juve: “Il ritorno di Conte si farà”

I numeri positivi della Juve di Allegri comunque non convincono: il grande ritorno è confermato

Massimiliano Allegri sta risorgendo dalle proprie polveri insieme alla Juventus. Una fenice dai colori bianconeri che ha messo a segno sei vittorie consecutive confermando la miglior difesa del campionato e un balzo importante in classifica. Pur non avendo recuperato punti a un Napoli capolista che sta letteralmente volando. Almeno la Juve pare aver trovato un equilibrio, battendo pure una diretta concorrente come la Lazio, sulle gambe ma pur sempre una big.

Eppure Allegri continua a essere sulla graticola, per tanti motivi a partire dal gioco che proprio non convince i tifosi e gli addetti ai lavori. Da settimane si fanno i nomi dei papabili sostituti, tra sogni irrealizzabili e suggestioni, ritorni e nuovi progetti. Zinedine Zidane era ovviamente il primo della lista per tanti, ma che rappresenta sostanzialmente una chimera. Poi Pochettino e Tuchel erano gli altri profili prestigiosi attualmente senza squadra, così come lo era Roberto De Zerbi prima che si accasasse al Brighton. Quella dell’ex tecnico del Sassuolo era una possibilità che però non è mai balenata nella testa di Agnelli e gli altri dirigenti. È bastato l’esperimento Sarri, che però ha portato a Torino l’ultimo scudetto. Ma chi probabilmente metterebbe d’accordo tutti è il ritorno di Antonio Conte.

Conte torna alla Juve: “Dalle conoscence che ho, è possibile”

Conte è in scadenza col Tottenham, il rinnovo non sembra così facile né scontato per una serie di motivi. Per quanto al momento l’ex ct sia completamente coinvolto nella sua avventura con gli Spurs e le esultanze sfrenate, una consuetudine per lui, ne sono comunque una testimonianza. Ma per tantissimi dietro il mancato rinnovo col Tottenham ci sarebbe proprio un ritorno alla Juve: “Lo vedo possibile. Dalle conoscenze che ho, so che Antonio reputa la Juve come casa sua e prima o poi vorrebbe tornare. Però se si perde tempo senza fargli un contratto subito per l’anno prossimo rischiamo di rimanere nella stessa situazione”. A parlare a ‘juventusnews24.com’ è Francesco Oppini, opinionista per ‘7Gold’ e non solo, oltre che grande tifoso bianconero.

Per Oppini le opzioni sono all’osso: Conte o nulla. Ovvero Conte o Allegri, ma allo stesso ingaggio elevatissimo: “E quindi o si tiene Allegri per un’altra stagione con il contratto che tutti conosciamo o bisogna cercare una soluzione diversa che mi troverebbe altrettanto contrario. A meno che non si prende un allenatore che sa veramente far ripartire le squadre come, appunto, Conte o Spalletti o un De Zerbi che è bravo coi giovani, ha idee chiare, prepara le partite benissimo e in modo offensivo e non sull’attendere. Ora però alla Juventus manca il Dna della Juventus, è questo il problema”. E Antonio Conte sarebbe proprio quello che ci vuole in questo senso.