Simeone lo ha fatto fuori, il sostituto è bianconero

Simeone ha deciso per il cambio in difesa: cessione ormai scontata e sfida a Juventus e Milan per il sostituto

Per il Cholo Simeone è il momento della riflessione. L’Atletico Madrid è arrivato alla pausa della Liga non in ottima condizione. Quinto in campionato, fuori dalla Champions League, la squadra ha vissuto una prima parte di stagione decisamente negativa.

I risultati non possono soddisfare e, al di là di ciò che succederà con Simeone a fine stagione, a gennaio potrebbe essere necessario una rivoluzione per mettere insieme necessità di bilancio e quelle tecniche. Tra le seconde rientra la possibile cessione di Felipe. Il difensore brasiliano non rientra nei piani dell’allenatore come dimostra lo scarso utilizzo fin qui: appena 3 apparizioni per il 33enne in scadenza di contratto a fine stagione. La separazione potrebbe essere anticipato a gennaio ma in quel caso servirà un altro difensore e gli occhi dei Colchoneros si sono posati in Serie A: pronto lo scippo a Juventus e Milan.

Calciomercato Juventus, l’Atletico punta un bianconero

Stando a quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Jacob Kiwior, 22enne difensore polacco dello Spezia. Il suo nome è tra gli obiettivi di Juventus e Milan, con la società ligure che chiede almeno quindici milioni di euro, prezzo che potrebbe anche lievitare in caso di buone prestazioni in Qatar.

Del resto il Direttore dell’Area Tecnica del club, Eduardo Macia, ha parlato chiaro: “Dobbiamo capire ancora quanto possa crescere ulteriormente – le sue parole su Kiwior – . Tutti parlano di interessamenti per il ragazzo, ma è dello Spezia. Ora ha i Mondiali, poi farà un passo importante in carriera, ma solo nel momento giusto. Non c’è fretta ora per lui e neanche per noi di venderlo”.

Nessuna fretta ma certo l’interesse di tanti club non lasceranno indifferente il ragazzo. Un elenco al quale si aggiunge anche l’Atletico Madrid che potrebbe partire alla carica già nel mese di gennaio. C’è Kiwior nel mirino del Cholo Simeone: Juventus e Milan sono avvisate.