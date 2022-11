Disastro Italia e incubo Donnarumma: “Ad un passo dal rovinarsi la carriera”

Partita in salita per gli azzurri di Roberto Mancini, che vanno subito in svantaggio a Vienna, poi il secondo gol austriaco. Piovono così critiche per tutti, non solo per il portiere del Psg

Dopo soli sei minuti, l’Italia di Roberto Mancini è andata sotto contro l’Austria. Il gol del vantaggio da parte della squadra di Rangnick è arrivato con Schlager: pallone recuperato a centrocampo su Verratti e contropiede micidiale in cui Bonucci non è riuscito a mettere una pezza.

Proprio il calciatore della Juventus, schierato al centro della difesa a tre, è subito finito nel mirino dei tifosi. Il 35enne di Viterbo è criticato non solo per il mancato intervento: i sostenitori azzurri, letteralmente scatenati sui social, non condividono, infatti, la scelta di Roberto Mancini di affidarsi ad un calciatore non più giovanissimo.

Le amichevoli dovrebbero servire a far fare esperienza ai giovani ma la retroguardia azzurra stasera vede in campo anche Acerbi (34 anni) e Gatti (24 anni). Così anche l’ex Frosinone e il calciatore dell’Inter sono stati presi di mira dai tifosi, su Twitter.

Austria-Italia, errore Donnarumma: Alaba raddoppia

Prima della chiusura del primo tempo arriva anche il raddoppio da parte dell’Austria. Una punizione da lontano, battuta da Alaba, in cui Gianluigi Donnarumma non è proprio perfetto. Il calcio verso la porta del difensore del Real Madrid è centrale ma il portiere del Psg non riesce ad intercettare il pallone. Inevitabili le critiche anche per lui:

Gatti è qualcosa di imbarazzante — matteo (@matteo26040969) November 20, 2022

Gatti è un insulto al calcio — Miriam SCALONETA 🔥🇦🇷 (@bedconejo) November 20, 2022

Acerbi-Gatti non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico — Il Bufo Bufo Maruzio (@PazzoperPazzo) November 20, 2022

Verratti da terza categoria … Ma Bonucci nel 1 contro 1 imbarazzante — Rosario Arena (@ArenaRosario) November 20, 2022

“Dobbiamo rifondare il movimento calcistico”

Titolari: Acerbi, Bonucci, Grifo, Politano. — ffrancesco.c (@ffrancesco_c) November 20, 2022

La difesa Bonucci-Gatti è un muro, ma quello di Berlino nel novembre '89 — Valentìn Carboni & Seba Enjoyer ⚽🇦🇷🇮🇹 (@JumpedGoldoni) November 20, 2022

Gioca bonucci. Gol subito ✔️ — Riccardo (@Riccard85657456) November 20, 2022

Bonucci e Acerbi 70 anni in due.

Per dire.#AustriaItalia — Giuseppe Di Bella (@OpenGDB) November 20, 2022

Certo che ripartire con una difesa composta da Acerbi e Bonucci che non sono titolari nelle loro squadre è tutto dire — charly57🇮🇹 🔴⚫️ (@ct_1957) November 20, 2022

Finché gente come Bonucci e Acerbi indosserà la maglia azzurra il mio tifo sarà sempre contro.

Partita inutile, ma far giocare ragazzi giovani no.

Però Pafundi lo convichiamo così sembra che seguo le buone promesse.

Bah…#AustriaItalia pic.twitter.com/moEn7WVPzv — Kermit CAMPIONE D'ITALIA 🔴⚫️🇮🇹🏆 (@chapokermit) November 20, 2022

Gatti inguardabile. Va levato subito #AustriaItalia — raffaele ingrosso (@raffaeleingros3) November 20, 2022

Vediamo come lentamente passate da insultare Gatti a Donnarumma#AustriaItalia — Stordosauro🍥 (@LeoFew) November 20, 2022

Io lo dico, Donnarumma è ad un passo da rovinarsi completamente la carriera — Jimmy Saltato (@jimmy_saltato) November 20, 2022

Chi mi dice di nuovo che Donnarumma è un fuoriclasse e un grande portiere ce lo mando a quel paese ! — The Lost Luca 🇺🇦🇮🇹 (@LucaCagliari11) November 20, 2022