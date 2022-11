L’Italia e Donnarumma affondano: “Il Mondiale ha inciso, non posso prendere gol così”

Arrivano le dichiarazioni dell’estremo difensore azzurro, protagonista di un errore grave in occasione del gol di Alaba

Si chiude con una sconfitta il 2022 dell’Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati battuti dall’Austria. Protagonista della sfida anche Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore del Psg ha realizzato un paio di interventi decisivi ma è davvero grave l’errore in occasione del raddoppio degli uomini di Rangnick.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, dopo il fischio finale, il portiere italiano ha commentato il gol preso da Alaba, su punizione: “Mi aspettavo questo tipo di tiro – afferma Donnarumma -. So che da lontano calcia così, vorrei capire anch’io… è un tiro strano, lo analizzerò per capire dove potevo fare meglio, dove ho sbagliato. Lo sto guardando adesso e ha fatto una rete incredibile ma è vero che non posso prendere un gol così, sul mio palo”

Impossibile non parlare del Mondiale, che l’Italia non disputerà: “Non ci sono alibi – prosegue Donnarumma -, ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale, è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Ora bisogna rimboccarsi le maniche. Siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. Vogliamo qualificarci per gli Europei per poi andare avanti”.