Dal calendario alla diretta tv: tutto ciò che c’è da sapere sui Mondiali

Partono domani i Mondiali in Qatar: il calendario completo della competizione con le informazioni su diretta tv e streaming

Non c’è l’Italia, si gioca in inverno ma sono pur sempre i Mondiali. Qatar 2022 è ormai alle porte, domenica 20 novembre ci sarà la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador.

Non certo due squadre destinate a fare strada, salvo sorprese, nella competizione. Ai nastri di partenza le favorite sono sempre le solite: Argentina e Brasile su tutte, ma anche le europee con la Francia, falcidiata dagli infortuni, e la Spagna, con Germania e Portogallo subito dietro. Sarà l’ultimo mondiale di Messi e Ronaldo che sperano di chiudere con il botto la loro straordinaria esperienza in Nazionale.

Trentadue squadre al via divise in otto gironi da otto squadre. Agli ottavi arriveranno le prime due di ogni raggruppamento. Si chiude con la finalissima il 18 dicembre, ore 16. Si giocherà in diversi orari, partendo dalle 11 delle mattina e chiudendo alle 20 di sera. Gli ottavi e i quarti si disputeranno alle 16 e alle 20, mentre le semifinali alle ore 20 e le finali alle 16.

Mondiali, il calendario della fase a gironi: diretta tv e streaming

Girone A:

Qatar-Ecuador (20 novembre alle 17.00)

Senegal-Olanda (21 novembre alle 17.00)

Qatar-Senegal (25 novembre alle 14.00)

Olanda-Ecuador (25 novembre alle 17.00)

Olanda-Qatar (29 novembre alle 16.00)

Ecuador-Senegal (29 novembre alle 16.00)

Girone B:

Inghilterra-Iran (21 novembre alle 14.00)

Stati Uniti-Galles (21 novembre alle 21.00)

Galles-Iran (25 novembre alle 11.00)

Inghilterra-Stati Uniti (25 novembre alle 20.00)

Iran-Stati Uniti (29 novembre alle 20.00)

Galles-Inghilterra (29 novembre alle 20.00)

Girone C:

Argentina-Arabia Saudita (22 novembre alle 11.00)

Messico-Polonia (22 novembre alle 17.00)

Polonia-Arabia Saudita (26 novembre alle 14.00)

Argentina-Messico (26 novembre alle 20.00)

Polonia-Argentina (30 novembre alle 20.00)

Arabia Saudita-Messico (30 novembre alle 20.00)

Girone D:

Danimarca-Tunisia (22 novembre alle 14.00)

Francia-Australia (22 novembre alle 20.00)

Tunisia-Australia (26 novembre alle 11.00)

Francia-Danimarca (26 novembre alle 17.00)

Francia-Tunisia (30 novembre alle 16.00)

Australia-Danimarca (30 novembre alle 16.00)

Girone E:

Germania-Giappone (23 novembre alle 14.00)

Spagna-Costa Rica (23 novembre alle 17.00)

Giappone-Costa Rica (27 novembre alle 11.00)

Spagna-Germania (27 novembre alle 20.00)

Giappone-Spagna (1 dicembre alle 20.00)

Costa Rica-Germania (1 dicembre alle 20.00)

Girone F:

Croazia-Marocco (23 novembre alle 14.00)

Belgio-Canada (23 novembre alle 20.00)

Marocco-Belgio (27 novembre alle 14.00)

Croazia-Canada (27 novembre alle 17.00)

Belgio-Croazia (1 dicembre alle 16.00)

Canada-Marocco (1 dicembre alle 16.00)

Girone G:

Svizzera-Camerun (24 novembre alle 11.00)

Brasile-Serbia (24 novembre alle 20.00)

Camerun-Serbia (28 novembre alle 11.00)

Brasile-Svizzera (28 novembre alle 17.00)

Serbia-Svizzera (2 dicembre alle 20.00)

Brasile-Camerun (2 dicembre alle 20.00)

Girone H:

Uruguay-Corea del Sud (24 novembre alle 14.00)

Portogallo-Ghana (24 novembre alle 17.00)

Corea del Sud-Ghana (28 novembre alle 14.00)

Portogallo-Uruguay (28 novembre alle 20.00)

Corea del Sud-Portogallo (2 dicembre alle 16.00)

Ghana-Uruguay (2 dicembre alle 16.00)

Mondiali 2022, gli orari della fase a eliminazione diretta

Sabato 3 dicembre

Ottavo di finale 1: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B – Ore 16.00

Ottavo di finale 2: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D – Ore 20.00

Domenica 4 dicembre

Ottavo di finale 3: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C – Ore 16.00

Ottavo di finale 4: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A – Ore 20.00

Lunedì 5 dicembre

Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F – Ore 16.00

Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H – Ore 20.00

Martedì 6 dicembre

Ottavo di finale 7: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E – Ore 16.00

Ottavo di finale 8: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G – Ore 20.00

Quarti di finale

Venerdì 9 dicembre

Quarto di finale 1: Vincente Partita 5 vs Vincente partita 6 – Ore 16.00

Quarto di finale 2: Vincente Partita 1 vs Vincente partita 2 – Ore 20.00

Sabato 10 dicembre

Quarto di finale 3: Vincente Partita 7 vs Vincente Partita 8 – Ore 16.00

Quarto di finale 4: Vincente Partita 3 vs Vincente Partita 4 – Ore 20.00

Semifinali

Martedì 13 dicembre

Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 – Ore 20.00

Mercoledì 14 dicembre

Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 – Ore 20.00

Finali

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo e quarto posto – Ore 16.00

Domenica 18 dicembre

Finale per il primo e secondo posto – Ore 16.00

Mondiali 2022, diretta tv e streaming: dove vederlo

I Mondiali 2022 nonostante l’assenza dell’Italia saranno trasmessi interamente in diretta tv e in streaming. E’ la Rai l’emittente che ha l’esclusiva sulla competizione iridata. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport HD. Possibile, inoltre, seguire gli incontri anche in streaming su Rainews.it e RaiPlay.