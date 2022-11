Benzema lascia l’allenamento: “Mondiali a forte rischio”

A tre giorni dall’esordio ufficiale ai Mondiali di Qatar, la formazione di Deschamps rischia di perdere uno dei grandi protagonisti annunciati

Dopo il brutto infortunio rimediato pochi giorni fa da Nkunku che ha costretto l’attaccante del Lipsia a lasciare il ritiro della Nazionale, per la Francia giungono altre brutte notizie. ‘Les Bleus’ potrebbero infatti essere costretti a rinunciare ad uno dei calciatori più attesi per l’edizione 2022 dei Mondiali in Qatar.

Il calciatore in questione è Karim Benzema, fresco pallone d’Oro ma da settimane tormentato da continui problemi fisici. Stando a quanto riportato pochi minuti fa da RMC Sport’, l’attaccante del Real Madrid avrebbe abbandonato l’allenamento odierno della Nazionale Francese in anticipo per via di un infortunio. Una notizia che ovviamente potrebbe incidere anche sulle chance di vittoria della selezione di Diedier Deschamps.

In attesa di un comunicato ufficiale da parte della federazione francese, il rischio che Benzema possa perdersi i prossimi Mondiali rimane ovviamente molto alto. A 72 ore dall’esordio nella competizione da parte della nazionale contro l’Australia, nel match in programma martedì 22 novembre alle 20.00, la preoccupazione è davvero molto alta all’interno del ritiro della selezione francese.

Francia in ansia per l’infortunio di Benzema: rischia di saltare i Mondiali

Come precisato successivamente da ‘L’Equipe’, Benzema potrebbe sicuramente saltare l’esordio della Francia ai Mondiali contro l’Australia, mentre rimane in dubbio la sua presenza per il prosieguo della competizione. Ad ogni modo, solamente nella giornata di lunedì verrà chiarita l’entità del problema accusato dal centravanti del Real Madrid nell’ultima seduta di allenamento.