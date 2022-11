Mondiali 2022, ad Orsato la gara inaugurale

Mondiali 2022, Daniele Orsato arbitrerà la gara inaugurale del torneo tra Qatar ed Ecuador

Ci sarà anche un po’ di Italia nella gara d’esordio del Mondiale 2022. La sfida tra Qatar ed Ecuador in programma domenica all’Al-Bayt Stadium alle 17 ora italiana sarà diretta da Daniele Orsato.

La squadra arbitrale con ogni probabilità vedrà anche l’impiego degli altri italiani selezionati, cioè gli assistenti Carbone e Giallatini e i Var Irrati e Valeri. Per l’Italia un momento comunque storico. Mai infatti un direttore di gara italiano aveva diretto la gara inaugurale della Coppa del Mondo. Non sarà una novità però per Irrati, che era al Var anche nella gara inaugurale dei Mondiali 2018, quella tra Russia ed Arabia Saudita.

Mai, appunto, un arbitro italiano aveva diretto la gara inaugurale. Nella storia invece sono ben tre i direttori di gara italiani che hanno invece arbitrato una finale del torneo. Si tratta di Sergio Gonella per Argentina-Olanda del 1978, Pierluigi Collina per Germania-Brasile del 2002 e Nicola Rizzoli per Argentina-Germania del 2014. Orsato, complice l’assenza dell’Italia nella competizione, resta uno dei candidati per le fasi più delicate dell’edizione qatariota della Coppa del Mondo.