Italia U21 subisce un poker: Nicolato nel mirino dei tifosi

Brutta prova da parte dell’Italia U21 di Nicolato contro la Germania, che vince l’amichevole 2 a 4: tifosi contro il CT degli azzurrini

Se la prima rappresentativa dell’Italia continua a vincere e mettere in mostra segnali di ripresa, lo stesso non si può dire della squadra Under 21. Gli azzurrini guidati dal Commissario tecnico Paolo Nicolato sono scesi in campo quest’oggi per affrontare in un’amichevole la Germania dell’italo-tedesco Antonio Di Salvo.

Una gara a tratti davvero deludente da parte di Lorenzo Colombo e compagni, che fino al 66esimo della ripresa sono stati letteralmente travolti dalla truppa tedesca. A sbloccare la contesa, al minuto 23 del primo tempo, ci ha pensato Huseinbasic, con la prima frazione di gioco che si è chiusa sul punteggio di 0 a 1 in favore della Germania. Passano pochi minuto dal rientro dall’intervallo e arriva pure il raddoppio firmato Samardzic, centrocampista che si sta facendo ammirare anche in Serie A con la maglia dell’Udinese. Bastano, poi, soltanto tre minuti a Schade per agguantare il tris. La reazione dell’Italia porta il nome dell’attaccante di proprietà della Lazio Matteo Cancellieri, subentrato durante la seconda frazione di gioco. Il classe 2002 si è reso protagonista di una doppietta, che però non è servita in termini di punteggio.

Italia U21-Germania U21 2-4: tifosi contro Nicolato

Da registrare, inoltre, ben due espulsioni per l’Italia, ossia Cittadini e Bellanova. Nel finale, ha chiuso i conti Malone su calcio di rigore. Questa partita ha generato alcune polemiche dei tifosi sui social nei confronti di Nicolato, anche perché non si tratta di un caso isolato. Vi proponiamo di seguito dei commenti siu Twitter.

La domanda da farsi è: perché #Nicolato allena l’under 21? — nanni (@nanni_dinoia) November 19, 2022

Nel 2023 ancora il Nicolato di turno che guida la 2º rappresentativa più importante a livello calcistico italiano… — Anticonformista evoluto (@FJack02) November 19, 2022

Nicolato e Di Biagio hanno distrutto il settore giovanile italiano — Ludovico Technique (@turkaill) November 19, 2022

Nicolato poi parliamo delle convocazioni — Lu 🤍 (@quisquiliando) November 19, 2022