Accordo tra i club: ma il top player rifiuta la Juventus

Uno dei possibili protagonisti del prossimo Mondiale potrebbe incrociare il suo futuro con quello dei bianconeri

Mancano pochissime ore al via ufficiale dei Mondiali con la prima gara tra Qatar ed Ecuador come match inaugurale del torneo. Competizione che per tanti calciatori può rappresentare un punto di svolta, una vetrina preziosa per cercare di rimettersi in luce dopo una inizio di stagione complicato.

Tra questi, ad esempio, chi avrebbe bisogno di un Mondiale da protagonista è Eden Hazard, attaccante del Real Madrid reduce da annate complicate. Considerato come una delle stelle più luminose del Belgio, si appresta ad affrontare il prossimo mese carico di motivazioni, nonostante alcune critiche ricevute nelle scorse ore in patria per lo stato fisico con cui si è presentato in settimana al ritiro della Nazionale di Roberto Martinez.

Ad ogni modo, l’esterno belga potrebbe cambiare proprio grazie ai Mondiali il suo futuro. Sembra abbastanza chiaro, infatti, che Carlo Ancelotti non considera Hazard come un elemento importante del suo Real Madrid. Con una buona prestazione, non solo l’ex Chelsea potrebbe rimettere in discussione il suo futuro in maglia ‘blanca’, ma potrebbe anche attirare l’attenzione di qualche grande club sul mercato.

Calciomercato Juventus, Hazard dice no alla cessione per 15 milioni

Stando alle ultime di mercato rimbalzate su ‘El Nacional’, tra le squadre interessate all’attaccante vi sarebbe ancora la Juventus. Il club bianconero sembrerebbe essere disposto a formulare un’offerta da 15 milioni di euro, cifra che – nonostante la netta minusvalenza – verrebbe accolta positivamente dal presidente Florentino Perez. Ad ostacolare l’operazione, però, potrebbe essere proprio Hazard.

Secondo la stessa informazione, l’attaccante del Real Madrid non avrebbe alcuna intenzione di cambiare maglia il prossimo gennaio, nel bel mezzo della stagione per vestire quella della Juve. Il belga, come spiegato in più occasioni, vorrebbe ancora avere un’altra chance alla corte di Ancelotti per dare un senso positivo a questa sua esperienza fin qui deludente in Spagna. Qualora le cose non dovessero però cambiare nella seconda parte di stagione, allora un divorzio per l’ex Chelsea diverrebbe inevitabile.