Finalmente alla Juventus: un corteggiamento durato 8 anni

La Juventus prepara le grandi manovre di mercato a gennaio: può arrivare in bianconero un giocatore seguito da 8 anni

Dopo un avvio di stagione decisamente in salita, la Juventus ha iniziato a rivedere la luce con le sei vittorie consecutive che l’hanno proiettata, alla pausa, in terza posizione in classifica. I bianconeri di Allegri possono guardare con ottimismo al prosieguo dell’annata, con prospettive interessanti per gennaio.

Il tecnico livornese auspica che possa esserci il ritorno a pieno regime dei giocatori mancati fin qui per infortunio. E magari si attende qualche intervento da parte della società sul mercato, per rinforzare la rosa e puntare a una seconda parte di stagione da protagonisti. C’è il sogno della rimonta scudetto, pur difficile, sul Napoli e ci sono Europa League e Coppa Italia, competizioni in cui i piemontesi possono dire la loro e arrivare fino in fondo. Ma per farlo occorrerà intervenire su alcune criticità emerse. Il primo obiettivo, al momento, sembra quello di rinforzare le fasce. Serve una alternativa, sulla destra, a Cuadrado, e in tal senso si sta muovendo il club, vagliando una serie di alternative. La Juventus segue Odriozola, ma lo spagnolo è stato proposto dal suo agente a Mourinho e alla Roma. L’alternativa parla proprio giallorosso e cioè Rick Karsdorp, in rotta con i capitolini, in un intreccio che potrebbe riguardare anche Bellerin. Ma Cherubini e i suoi collaboratori stanno allargando le loro osservazioni ad ampio raggio e potrebbero concentrarsi su un obiettivo bianconero di lunghissima data.

Calciomercato Juve, ennesimo ritorno di fiamma per Meunier per la fascia destra

La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce infatti del ritorno di fiamma per Thomas Meunier. Il belga è stato accostato per la prima volta alla Juventus addirittura nel 2015, ritornando a più riprese nei radar, per un inseguimento mai concretizzatosi. Oggi, il giocatore ha 31 anni e milita nel Borussia Dortmund. Con i tedeschi, potrebbe prendere piede una trattativa che preveda il suo approdo in prestito. Dopo otto anni, potrebbe dunque vestire di bianconero a gennaio. Pista ideale per esperienza del giocatore in questione e per profilo low cost dell’operazione. Sullo sfondo, resiste anche la candidatura del giovane Holm dello Spezia.