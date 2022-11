UFFICIALE Spagna, infortunio last minute: non sarà ai Mondiali

Man mano che si avvicina il primo calcio d’inizio del Mondiale in Qatar continuano ad arrivare brutte notizie per alcune tra le nazionali più importanti. Guai anche in casa Spagna con un forfait in difesa

Ci avviciniamo ad ampie falcate all’inizio ufficiale dei Mondiali in Qatar, storici anche perchè andranno a spaccare esattamente a metà la stagione dei club che riprenderanno a gennaio il loro regolare cammino. Intanto a proposito di percorso, non è esattamente roseo quello di alcune nazionali, che proprio ad una manciata di giorni dai rispettivi esordi stanno iniziando a perdere pezzi importanti. Basti pensare ai recenti casi di Senegal e Argentina che hanno dovuto rinunciare a stretto giro ai vari Manè, Nico Gonzalez e Correa.

A far discutere sono stati soprattutto i casi della selezione di Scaloni che in pochi minuti ha dovuto sostituire ben due calciatori offensivi, andando a ridisegnare il ventaglio di scelte in attacco, seppur tra le alternative. C’è spazio però per un infortunio anche in casa Spagna, con Luis Enrique che perde un tassello nella propria difesa.

Mondiali, la Spagna perde Gayà: salterà la Coppa del Mondo

Brutte notizie quindi anche per la Spagna, con Luis Enrique che dovrà rinunciare al mancino del Valencia Josè Gayà. Il terzino sinistro classe 1995 è un pilastro del suo club e poteva essere una delle alternative più intriganti oltre all’esperto Alba per la fascia di competenza. Infortunatosi alla caviglia destra, Gayà ha però dovuto lasciare il ritiro della ‘Roja’ e dunque non prenderà parte ai Mondiali in Qatar, vedendo sfumare ufficialmente una importante occasione dal punto di vista anche personale.

Staff e ct hanno quindi provveduto a trovare il giusto sostituto per andare a rimpiazzare il mancino iberico convocando, come confermato da una nota ufficiale della federazione, Alejandro Baldè del Barcellona. La Spagna è collocata nel girone E del Mondiale e se la vedrà con Costa Rica, Germania e Giappone, esattamente in questo ordine, in un raggruppamento non semplice visto il livello complessivo della concorrenza.