Bufera social su Vlahovic: “È un mistero”

Dusan Vlahovic è parso in gran forma nell’ultimo test prima del Mondiale contro il Bahrain. Il bomber serbo, però, è stato sommerso da diversi commenti dei tifosi

Il Dusan Vlahovic di inizio stagione ha vissuto diversi alti e bassi, come tutta la Juventus.

Stiamo parlando di un calciatore che può essere devastante sia tecnicamente sia in area di rigore, ma che a tratti è sembrato la controfigura di se stesso. Poi, proprio quando i torinesi sembravano in ripresa, ci si è messa di mezzo la pubalgia che ha costretto il bomber ai box nelle ultime partite prima del Mondiale. Ora, però, l’infiammazione e il dolore sembrano alle spalle o almeno questo è ciò che si è visto in campo. Vlahovic, infatti, è stato grande protagonista nel 5-1 rifilato dalla Serbia al Bahrain. L’ex Fiorentina si è messo in evidenza con un gol e due assist, di cui uno veramente bello. Ma i tifosi della Juventus non hanno reagito tutti elogiando il loro beniamino.

Vlahovic nel mirino dei tifosi della Juventus dopo il 5-1 al Bahrain

In molti, infatti, hanno sottolineato la diversità tra le prestazioni dell’attaccante con la Serbia e con la maglia della Juventus, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica. Alcuni tifosi sembravano felici per le giocate del bomber, molti altri però l’hanno accusato di pensare solo al Mondiale. C’è chi ha definito la prova di Vlahovic addirittura un “mistero” e la manifestazione non è neanche iniziata. Praticamente la stessa cosa che è successa a Di Maria solo pochi giorni fa, anche se, a dir il vero, in tono un po’ minore. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Un Vlahovic bello tirato a lucido per i mondiali. Resta il mistero che con la Juve per quasi un mese non si è visto. pic.twitter.com/sRtPRsegN5 — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) November 18, 2022

Grande Vlahovic.

Con la Juventus non convocato perché non stava bene, ma con la nazionale tutto ok🤥 https://t.co/e8QI6MBPOF — Aldo1926 quello che ascolta i Lunatici🌙 (@Aldo__1926) November 18, 2022

#DiMaria fa gol #Vlahovic fa gol

con la nazionale con la nazionale pic.twitter.com/SQJdqHGdc1 — Ci Vuole Karma (@VedovaC) November 18, 2022

Vabbè, abbiamo capito che anche lui stava male come Di Maria. Tutti a pensare ai #Mondiali2022 . #Vlahovic — Francesca (@Cioschi66) November 18, 2022

Se Vlahovic e Di Maria in Nazionale sembrano due giocatori diversi possiamo prendercela con loro, oppure riflettere su come viene gestita la Juve a livello tecnico, tattico, atletico, medico. — Andrea Locatelli (@andrealoca77) November 18, 2022

Lazzaro #Vlahovic è GUARITO dalla PUBALGIA !!!! Evviva !!!!

Se l’è sentita di giocare finalmente 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Dai adesso venite a farmi lezioni di fisiatria e ortopedia 🤣🤣🚀🚀 pic.twitter.com/E8owfSWya5 — Mario Liam M8 (@Luna_di_Venezia) November 18, 2022