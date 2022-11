Ze Mario si prende la scena: sfida a due in Serie A

Il talento portoghese classe 2004 in forza all’Amora ha attirato l’attenzione dei club del massimo campionato italiano

Possibile futuro in Serie A per Jose Maria Gomes, noto semplicemente come Ze Mario. Il classe 2004 è un talentuoso attaccante portoghese nato in Guinea-Bissau, sulle sue tracce già due club del nostro campionato di Serie A quali Verona e Cremonese.

Alto un metro e novanta, Ze Mario gioca nella terza serie del Portogallo con la maglia dell’Amora. Non è il classico numero 9, eppure da centravanti riesce ugualmente a fare la differenza, tanto da aver attirato l’attenzione anche di società francesi e tedesche. Staremo a vedere se Verona e Cremonese affonderanno il colpo per il 18enne che lo scorso settembre ha debuttato in prima squadra.