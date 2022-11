Irrompe il Bayern, Inter e Juve sono spacciate

Irrompe il Bayern Monaco sul big seguito da Inter e Juventus: il possibile blitz del club bavarese. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina e, sfruttando anche la lunga pausa Mondiale, i club iniziano a muoversi in vista della sessione di gennaio.

Come accade ormai abitualmente, uno dei principali focus delle dirigenze è sui calciatori in scadenza a giugno che non hanno ancora rinnovato il loro contratto. Dal mese di gennaio, infatti, questi sono liberi di accordarsi con un’altra società per l’arrivo a parametro zero. Anche in questa stagione non mancano le occasioni e sono diversi i big che fanno gola anche in Serie A. In cima alla lista c’è Marcus Thuram: il centravanti francese, che è volato in Qatar con la Francia campione del mondo in carica, è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e difficilmente prolungherà con il club tedesco. Oscar Damiani, storico agente del padre di Marcus Thuram, l’ex Juve Lilian, non ha dubbi sul giocatore: “Marcus è proprio forte. È un esterno d’attacco che fa gol, dal fisico possente ed è un calciatore che può stare davvero in qualsiasi squadra. Se diventasse “free agent” la prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Per poterselo assicurare si dovrebbe parare un lauto ingaggio, ma potrebbe essere una grande occasione per i top club”. Il francese è nel mirino di Juventus e Inter, che dovranno però vedersela con il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter e Juventus, blitz del Bayern per Marcus Thuram

Negli ultimi giorni sul giocatore è piombato il Tottenham di Antonio Conte. Dalla Germania, invece, filtrano voci di un Bayern Monaco intenzionato a fare sul serio per avere Thuram già nel prossimo calciomercato invernale. E quando il club bavarese si muove su un giocatore della Bundesliga difficilmente lascia spazio alla concorrenza. Per anticipare l’arrivo dell’attaccante a gennaio serviranno almeno 10-15 milioni di euro da versare nelle casse del ‘Gladbach. La società tedesca irrompe così su Thuram e Juventus ed Inter sono già avvisate.