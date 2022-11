Il Barcellona accontenta Xavi: colpo a zero e Juve scippata

Il centrocampista rischia di sfumare. Il giocatore è finito nel mirino dei blaugrana: lo vuole il tecnico spagnolo per la prossima stagione

Il calciomercato dei giocatori con contratto in scadenza il 30 giugno 2023 è pronto ad infiammarsi. Con il nuovo anno, infatti, saranno liberi di accordarsi con nuove squadre. Non mancano le opportunità in giro per l’Europa.

Tanti, in realtà, appaiono inaccessibili come Lionel Messi o Karim Benzema ma ci sono anche elementi, che potrebbero fare la fortuna di diversi club anche italiani, come Youri Tielemans o Jorginho.

Guardando in Inghilterra, non passa certo inosservato Ilkay Gündogan. Il tedesco classe 1990 è ormai da anni uno dei punti di forza del Manchester City, oltre che della Germania. Il centrocampista, che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con i Citizens, in stagione ha già giocato ben 20 partite, per un totale di 1374 minuti. Per Guardiola è uno dei titolarissimi della sua squadra e non vorrebbe separarsi da lui. Ma fino a questo momento, come detto, non è arrivata la firma, attirando così l’attenzione di diverse squadra.

Calciomercato Juventus, concorrenza per il colpo a zero

Gündogan, nell’ultimo periodo, è stato accostato con insistenza alla Juventus. Per i bianconeri, però, non sarà per nulla facile riuscire a mettere le mani sul tedesco. Dalla Spagna sostengono che sul giocatore, che lo scorso 24 ottobre ha compiuto 32 anni, ci sarebbe anche il Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, Xavi sarebbe affascinato dall’idea di poter aver Gündogan, considerato un centrocampista da caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa.

L’ultimo calciomercato ci ha dimostrato come i blaugrana siano tra le squadre più attenti ai giocatori in scadenza. In estate, il Barcellona ha acquistato Franck Kessie. Un acquisto, a zero, però, che non ha portato i frutti sperati. Proprio l’ivoriano potrebbe pagare l’arrivo di un centrocampista come Gundogan. Con il tedesco in blaugrana, per l’ivoriano ci sarebbe ancora meno spazio. Per l’ex Milan, d’altronde, c’è la concreta possibilità che faccia le valigie già a gennaio, in estate sarebbe praticamente certo.