Allegri non lo vuole: la Juve lo cede ad Ancelotti

Il Real Madrid ha improvvisamente messo nel mirino uno degli esuberi della formazione bianconera della scorsa estate

E’ già tempo di calciomercato in casa Juventus nonostante manchi ancora un mese e mezzo prima dell’apertura ufficiale alla finestra invernale. La dirigenza bianconera sa bene che, qualora non dovessero arrivare buone notizie dall’infermeria, potrebbe essere necessario un nuovo intervento di restyling in entrata.

Nell’ultimo periodo, anche a causa delle numerose assenze sofferte soprattutto a centrocampo per gli infortuni di Paul Pogba e Leandro Paredes, Massimiliano Allegri ha trovato nella spensieratezza di Fagioli e Miretti la qualità per uscire da un momento negativo. Due giovanissimi cresciuti nella Juventus che, al momento giusto, hanno saputo cogliere l’opportunità che gli è stata concessa nel migliore dei modi.

Coraggio dell’allenatore toscano che è stato dunque ripagato e che potrebbe avere dei risvolti estremamente positivi in vista del futuro. Eppure, tornando alla scorsa estate, tra i tanti talenti in rampa di lancio di proprietà della società bianconera, figurava anche il giovanissimo Nicolò Rovella, centrocampista prelevato dal Genoa nel gennaio 2021 per 26 milioni e spedito in prestito ad inizio stagione al Monza.

Calciomercato Juve, Ancelotti stregato da Rovella: il Real Madrid ci pensa

Nella nuova esperienza brianzola, il classe 2001 ha impiegato pochissimo tempo per diventare uno dei leader del centrocampo sebbene la giovanissima età. L’impatto con il Monza è stato sin dal primo momento esplosivo e, vista la carenza sofferta nei primi mesi di questa stagione, in casa Juve qualcuno avrà senz’altro guardato alle prestazioni dell’ex Genoa con un pizzico di rammarico per non averci creduto abbastanza.

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da ‘El Nacional’, la crescita di Rovella avrebbe impressionato uno dei più grandi allenatori in circolazione, vale a dire Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid, stregato dalle qualità del ragazzo, avrebbe già indicato il suo profilo alla dirigenza ‘blanca’ per la prossima estate come possibile alternativa ai suoi centrocampisti.

Dinnanzi ad una valutazione da circa 35 milioni di euro che la Juve fa del suo cartellino, per la società spagnola non sarebbe assolutamente un problema andare incontro alla richiesta del club italiano per aggiudicarsi Rovella, di rientro dal prestito al Monza, a titolo definitivo.