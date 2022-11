Golbe Soccer Awards, Totti dice tutto: Mondiale, Roma e Napoli di Spalletti

Francesco Totti ai Globe Soccer Awards esce allo scoperto e svela tutto sul Mondiale, la Roma e il Napoli di Luciano Spalletti

Giornata di premi oggi nel mondo del calcio. Va in scena ad Abu Dhabi il Globe Soccer Awards, dove diversi calciatori anche della Serie A verranno premiati. Presente all’evento c’è anche Francesco Totti, ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006.

Totti ai microfoni di ‘Sky Sport’ è partito proprio dal Mondiale, parlando dell’assenza dell’Italia per la seconda volta consecutiva: “Un Mondiale senza Italia è come Roma senza Colosseo. E’ inusuale vedere l’Italia non partecipare ai Mondiali, parliamo di una squadra di livello mondiale. Per noi italiani non vederla partecipare è una cosa più che negativa, ma sono cose che capitano nel calcio. Vedremo il Mondiale con occhi diversi, le favorite sono sempre le solite, Francia, Argentina, Brasile, Spagna e Germania, può succedere di tutto”.

Totti esce allo scoperto: “Napoli oltre le aspettative. Roma? Obiettivo Champions”

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, presente ai Globe Soccer Awards, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato anche dei giallorossi analizzando così la situazione: “L’obiettivo principale è la Champions League, perché è il palcoscenico che la Roma merita. Poi spero possa risalire e tornare ai vertici in Serie A”.

Infine analizza il campionato italiano parlando anche del Napoli di Luciano Spalletti, attualmente in testa alla Serie A: “Sta andando oltre le aspettative, stanno facendo grandi cose. Qualora dovesse continuare così sarebbero minime le possibilità per le altre squadre. Le big come Milan, Inter e Juventus però non si arrendono mai. Bisognerà vedere come torneranno i giocatori dal Mondiale- Sarà un campionato combattuto”.