Ginocchio ko in allenamento, incubo nazionali in Serie A

Ginocchio ko durante l’allenamento, torna l’incubo infortuni in nazionale per la Serie A: comunicato ufficiale

Una pausa delle nazionali che per l’Italia sembra solo portare dolori. Sia per la mancata partecipazione al Mondiale, che non fa altro che acuire il dispiacere per la mancata qualificazione alla più importante kermesse calcistica per nazionali, sia per la salute di alcuni giocatori.

Nella sfida di ieri tra Albania ed Italia ne è uscito malconcio Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan è malamente caduto a terra dopo un contrasto aereo. Subito dopo il fischio finale, il ct Roberto Mancini aveva comunque rassicurato tutti sulle condizioni del classe 2000. Ulteriori rassicurazioni sono poi arrivate dalla Federazione, che ha diramato un comunicato ufficiale proprio sulle condizioni del giocatore rossonero.

Italia, UFFICIALE: Mazzocchi ko

Proprio in queste stesse ore, la Federazione ha inviato un’altra comunicazione per un nuovo infortunio. Stavolta il problema è emerso in allenamento e riguarda Pasquale Mazzocchi. Il laterale della Salernitana infatti si è fermato anticipatamente nel corso della seduta e non potrà essere a disposizione del ct per l’amichevole contro l’Austria, in programma a Vienna domenica alle 20.45. La Federazione ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni del giocatore campano. Comunicato che non lascia presagire buoni segnali. La speranza, per la Salernitana, è che l’infortunio possa essere il più lieve possibile. Per Nicola e i campani non avere il laterale a propria disposizione alla ripresa del campionato sarebbe un’assenza pesantissima.

Questo il comunicato da parte della Federazione sulle condizioni del giocatore granata:

“Gli esami clinici a cui è stato sottoposto in serata Pasquale Mazzocchi hanno confermato la diagnosi di distorsione del ginocchio destro. Il calciatore non essendo quindi a disposizione per la prossima gara in Austria nelle prossime ore farà rientro al proprio club di appartenenza”.