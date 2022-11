UFFICIALE | Annunciato il nuovo arrivo: è un ritorno

Novità ufficiale per il Verona che ha annunciato un nuovo arrivo: il club veneto cambia tutto, c’è un ritorno

Pausa Mondiale e occasione di ripartire e riprogrammare da zero. L’ha colta al volo il Verona, come peraltro preannunciato dal patron Setti.

Dopo l’ennesima sconfitta contro lo Spezia, il numero uno della società ha spiegato che tutti sono in discussione ed ora arrivano le prime decisioni. E’ di poco fa il comunicato con cui il club veneto ha annunciato novità nell’organigramma societario. Nuovo incarico per Francesco Marroccu, che assume il ruolo di Responsabile Area Tecnica, mentre torna Sean Sogliano come direttore sportivo.

Nel comunicato si legge: “Hellas Verona FC è lieto di annunciare, a decorrere da oggi, il ritorno di Sean Sogliano all’interno dell’organigramma della società, in qualità di Direttore Sportivo. Contestualmente, Francesco Marroccu assume la carica di Responsabile Area Tecnica del Club”. Come ricorda anche la nota del Verona, Sogliano è già stato a Verona tra il 2012 e il 2015 “ricoprendo la carica di Direttore Sportivo e ottenendo una promozione in Serie A e due salvezze consecutive nella massima serie”.

Verona, novità societarie: torna Sogliano

Il Verona si trova in una situazione di classifica davvero complicata. La squadra, passata da Cioffi a Bocchetti, è ultima in classifica con appena cinque punti conquistati in quindici giornate, frutto di una sola vittoria e di due pareggi, a fronte di dodici sconfitte. Una situazione disperata quella dei veneti che potrebbe portare anche ad altre novità. Intanto il ritorno di Sogliano.