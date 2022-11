Arriva dalla Premier League a giugno: il piano della Juventus

Prospettive interessanti per il mercato estivo della Juventus: talento in uscita dalla Premier League, le ultime

Dopo un inizio di stagione segnato da molteplici difficoltà, il rendimento delle ultime settimane ha regalato qualche sorriso in più alla Juventus. Alla pausa, i bianconeri sono arrivati con una striscia di sei vittorie consecutive in campionato, senza subire gol, che hanno riportato la squadra di Allegri in terza posizione. Con prospettive interessanti per la seconda parte dell’annata, quando dovrebbe esserci il recupero a pieno regime di diversi big che in questi mesi non sono stati praticamente mai a disposizione del tecnico.

La rimonta è avvenuta per quanto riguarda la zona Champions, ma non rispetto alla vetta del campionato. Il Napoli, davanti, continua a correre con una andatura superlativa e servirà un 2023 affrontato a tutta per coltivare speranze di scudetto. Juventus che dunque, oltre al recupero degli infortunati, punta a intervenire in maniera decisa sul mercato di gennaio e avvia le grandi manovre. Difficile mettere le mani adesso su Milinkovic-Savic, come raccontato da Calciomercato.it. Anche la suggestione Ferran Torres è destinata a rimanere tale, almeno per il momento. Discorsi che potrebbero essere ripresi in estate, mentre, per l’attualità, resta caldo il nome di Odriozola, nell’intreccio con la Roma e con Karsdorp. La dirigenza comunque valuta sia le mosse nell’immediato, che quelle per la sessione estiva, iniziando già a preparare le proprie strategie. E a giugno, attenzione a un nome in uscita dalla Premier League davvero molto interessante.

Juventus, sfida al Liverpool per Mason Mount: rinnovo in salita con il Chelsea

Il nome in questione risponde a quello di Mason Mount. Il talento del Chelsea ha un contratto in scadenza nel 2024 e vorrebbe un adeguamento salariale corrispondente al suo valore: attualmente, guadagna poco più di 5 milioni di euro, lontano dagli stipendi top nella rosa. Il giocatore vorrebbe rimanere e i ‘Blues’ non privarsi di lui, ma, come riportato dal ‘Guardian’, i negoziati riprenderanno solo dopo il Mondiale, e non è detto che si addivenga a un accordo. Ci pensa seriamente dunque la Juventus, che deve sfidare il Liverpool, altra compagine interessata. La testata britannica rivela altresì che l’idea di giocare in Italia stuzzicherebbe il giocatore. Affare possibile a giugno, non avendo i bianconeri altre slot disponibili per la stagione in corso per giocatori extracomunitari.