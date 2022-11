Juventus, avventura agli sgoccioli: “Verrà sostituito presto”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le dichiarazioni sul futuro del bianconero

Fino alla fine è il famoso motto della Juventus. Fine che per un bianconero, protagonista del grande ciclo di vittorie tra Scudetti e coppe varie, sta per arrivare.

Parliamo di Leonardo Bonucci, la cui esperienza alla Juve – perlomeno da protagonista – è ormai giunta agli sgoccioli al di là del contratto in scadenza a giugno 2024. In difesa Allegri ora punta tutto su Danilo e Bremer, con Gatti che potrebbe avere sempre più spazio nei mesi a seguire proprio a discapito del centrale di Velletri. Senza dimenticare Alex Sandro, nell’ultimo periodo impiegato anche nella difesa a tre. Il brasiliano, però, è in scadenza al termine della stagione. A rimpiazzarlo,, magari un centrale di ruolo e di piede mancino, che in rosa manca dalla partenza di Chiellini.

Focolari: “Bonucci non merita di giocare in una Nazionale”

Trentasei anni il prossimo 1 maggio, Bonucci è ai titoli di coda anche in Nazionale, della quale è al momento capitano: “Oggi non merita di giocare in un’Italia che punti a qualsiasi cosa – ha sentenziato il giornalista Furio Focolari nella diretta di ‘Radio Radio’ – Probabilmente è messo lì per dare esperienza e consigli a quelli che poi, molto presto, prenderanno il suo posto. Anche perché, se non gioca più nella Juventus, non credo che poi verrà convocato. Mancini ha dimostrato di voler puntare sui giovani – ha aggiunto Focolari – queste amichevoli servono per sperimentare ma bisogna vincerle, perché se dopo non essere andati ai Mondiali perdi con l’Albania (ieri sera è finita 3-1 per gli azzurri, con Bonucci in campo per tutti i 90′, ndr), ci sarebbero altre critiche”.