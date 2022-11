Calciomercato Juve, 30 milioni in fumo: è già un rimpianto

Dagli ultimi aggiornamenti di mercato è venuta fuori una realtà scomoda per il club bianconero

Con l’interruzione dei campionati che per un mese e mezzo rimarranno fermi a causa dei Mondiali di Qatar 2022, sono già iniziate le prime manovre in vista della finestra di gennaio. Le prossime settimane potranno già risultare decisive sia per i tanti calciatori in scadenza a fine stagione, sia per quelli che vorrebbero cambiare aria.

In attesa dell’apertura del mercato, la Juventus dovrà analizzare attentamente quanto fatto lo scorso inverno. Se è vero che il club bianconero riuscì ad anticipare sorprendentemente la grande concorrenza di club sulle tracce di Dusan Vlahovic, va anche riconosciuto che alcune operazioni sono successivamente risultate poche oculate. L’acquisto di Zakaria, ad esempio, è stato bocciato dopo appena sei mesi dall’approdo a Torino.

Ma non è tutto, perché specialmente in uscita la Juventus ha portato a termine delle operazioni che col passare dei mesi qualche rimpianto l’hanno lasciato. E’ questo il caso di Dejan Kulusevski, calciatore che in maglia bianconera veniva criticato per la poca personalità e che, una volta arrivato sotto la guida di Antonio Conte, non ha avuto perso tempo per dimostrare di saper parlare lo stesso linguaggio calcistico di fenomeni assoluti come Kane e Son.

Calciomercato Juventus, rimpianto Bentancur: oggi vale quasi 60 milioni

Se dal talento svedese la Juventus potrebbe comunque incassare complessivamente 45 milioni di euro una volta esercitato il riscatto da parte del Tottenham, il vero rammarico riguarda la cessione di Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, altra intuizione dello scorso mercato di Fabio Paratici, era stato infatti ceduto per un trasferimento a titolo definitivo da 19 milioni più 6 di bonus.

Il clamoroso rendimento avuto nell’ultimo anno, che in questa stagione lo ha portato a segnare addirittura cinque reti tra tutte le competizioni, ha fatto schizzare in alto il prezzo del suo cartellino. Come riportato da ‘Football Insider’, secondo fonti interne al Tottenham il valore di Bentancur ammonta ad oggi sui 57 milioni di euro. Una cifra incredibile che sembrava inaspettata sino ad un anno fa, ma che oggi evidentemente fa riflettere la stessa Juve sulle potenzialità non del tutto espresse a Torino dall’uruguaiano.