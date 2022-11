Game over Atletico Madrid, tentazione Juventus

Niente da fare per l’Atletico Madrid, la scelta appare ormai chiara e sembra essere caduta sulla Juventus

Contro la Lazio ha trovato la sesta vittoria consecutiva in campionato. Sei gare in cui la Juventus non prende gol, sei vittorie che hanno permesso ai bianconeri di risalire prepotentemente in classifica. Ora la squadra di Allegri è al terzo posto, dopo aver superato proprio i biancocelesti in classifica. Il Napoli resta sì a 10 punti di distanza, ma i bianconeri confidano ancora nello scudetto.

Certo, la stagione per i bianconeri non è iniziata nel modo migliore, anzi. La Juventus infatti ha collezionato solo una vittoria in Champions League e i bianconeri sono stati “retrocessi” in Europa League, dove affronteranno il Nantes. L’eliminazione dalla Champions pesa, Allegri ha un contratto fino al 2025 con i bianconeri, ma la sua permanenza potrebbe dipendere da quelli che saranno i risultati di fine stagione.

Juventus, Tuchel spera nella chiamata bianconera

Le critiche nei confronti del tecnico sono state notevoli e più volte Allegri ha rischiato il posto. Tra i candidati per sostituirlo si è parlato anche di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, esonerato a sorpresa dal Chelsea dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, è al momento uno degli allenatori senza squadra più ambiti.

Come riferisce il giornalista di ‘Bild Sport’, Christian Falk, Tuchel è stato negli scorsi mesi accostato a due club in particolare. A lui ha pensato il Bayer Leverkusen prima di optare per la soluzione Xabi Alonso, mentre il suo nome continua ad essere accostato all’Atletico Madrid. Il futuro di Simeone è a rischio, ma il tedesco non sembra essere la prima scelta della dirigenza degli spagnoli. E lo stesso Tuchel, sottolinea Falk, sarebbe più interessato ad altri club. Il tedesco guarda con attenzione a quella che è la situazione di Xavi alla guida del Barcellona, vista la prematura eliminazione dalla Champions League, ma anche alla panchina del Real Madrid, che potrebbe scegliere un nuovo tecnico al termine di questa stagione. L’altro club a cui Tuchel è molto interessato è proprio la Juventus: i bianconeri hanno inanellato una grande serie di vittorie, ma il futuro di Allegri, come detto resta in bilico e le critiche non mancano. E l’ex tecnico del Chelsea sembra essere molto vigile su quanto accade in casa bianconera.