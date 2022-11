TV PLAY | Una ‘bomba’ sul calcio italiano: “Commissariamento”

Nella diretta Twitch abbiamo affrontato anche il tema legato allo scandalo D’Onofrio che ha travolto l’AIA

“È una delle pagine più nere del calcio italiano”. Non usa giri di parole Monica Colombo, intervenuta a Calciomercato.it in onda su Tv Play, a proposito dello scandalo con protagonista il Procuratore dell’AIA D’Onofrio. “La Lega di A ha trovato in questo scandalo un motivo di discussione con la Federazione – ha aggiunto la collega de ‘Il Corriere della Sera’ – Casini in un primo momento non era disposto a votare a favore di questa risoluzione e si è tirato indietro solo quando Trentalange, la prima persone direttamente interessata, ha affermato che avrebbe votato a favore di uno spostamento della giustizia arbitrale arbitrale sotto la FIGC“.

“Ora dipende da quello che si troverà all’interno delle carte perché, come diceva Antonello Valentini, si parla di un file robusto – ha aggiunto Monica Colombo a Tv Play – Mi sembra che Trentalange da un lato si sia cosparso il capo di cenere votando a favore della proposta di Gravina, e al momento non ha fatto un passo indietro. Non vedo come l’AIA non possa essere non commissariata qualora dovessero emergere altre responsabilità“.

Scandalo D’Onofrio, Colombo a Tv Play: “Mi aspetto il commissariamento”

“Mi aspetto il commissariamento se sarà necessario, anche se ieri Gravina ha usato parole concilianti al termine del Consiglio Federale straordinario, definendo gli arbitri delle vittime di questa situazione. A mio avviso, però, se emergessero dagli atti delle responsabilità anche da parte dell’AIA, non vedo come non si possa non andare in quella direzione“.