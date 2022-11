DIRETTA Amichevole, Albania-Italia 1-2: Grifo la ribalta LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Air Albania Stadium’ tra l’Italia di Mancini e l’Albania di Reja in tempo reale

L’Italia fa visita all’Albania a Tirana nella prima delle due gare amichevoli previste da qui a domenica. Si affrontano due Nazionali che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali in Qatar in una sfida che sarà diretta dall’arbitro kosovaro Nuza.

Da un lato gli Azzurri di Roberto Mancini in formazione sperimentale vogliono voltare pagina dopo la figuraccia e provare ad aprire un nuovo ciclo in vista delle final four di Nations League e delle qualificazioni ai prossimi Europei dove ci sarà il titolo conquistato nel 2021 da difendere. Dall’altro le ‘Aquile’ dell’italiano Edy Reja puntano a regalare una gioia ai propri tifosi cercando di raggiungere una storica vittoria. L’ultimo precedente risale a cinque anni fa: alle qualificazioni per i Mondiali in Russia, l’Italia si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol di Candreva. Calciomercato.it vi offre il match dell’Air Albania Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Albania-Italia

ALBANIA (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N.Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni. CT: Reja

ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. CT: Mancini