Blitz per Ronaldo, la trattativa è già iniziata

Jorge Mendes è già al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Cristiano Ronaldo: via alle trattative con il club. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

È ormai al capolinea la seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista rilasciata dall’ex Juve negli scorsi giorni.

“Questo è il periodo più difficile della mia vita. Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto mister ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te”, ha tuonato CR7. Il portoghese si sente già fuori dai ‘Red Devils’: “Sento che alcune persone non mi volevano al Manchester United, non solo quest’anno ma anche la scorsa stagione”. Dichiarazioni e un rapporto ormai difficilmente ricomponibile, per il momento commentato così dal club inglese: “Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa all’intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà la sua risposta dopo che saranno stati chiariti tutti i fatti. Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e dare continuità allo slancio, le convinzioni e l’unione che si stanno creando tra giocatori, dirigenti, staff e tifosi”. Si è già parlato di una possibile maxi-multa da parte della società, ma anche l’addio appare ormai inevitabile. Nel frattempo, infatti, sono riesplose le voci sul futuro di Ronaldo in vista del calciomercato invernale e nelle ultime ore arrivano nuove importanti indiscrezioni.

Calciomercato, dalla Spagna: il Bayern Monaco torna alla carica per CR7

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad approfittare della situazione per dare l’assalto a CR7: stando al portale, Jorge Mendes avrebbe già avviato una trattativa con il club bavarese e avuto un primo incontro con la società a Manchester. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un altro appuntamento.

Il Bayern sembra dunque intenzionato a fare sul serio per portare Ronaldo in Bundesliga a gennaio, resta da capire l’eventuale formula dell’operazione e come avverrà la separazione con il Manchester United. Staremo a vedere.