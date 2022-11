Ansia per Tonali, colpo alla testa e fuori in barella: ecco cosa è successo

Allarme per Tonali sul finire di primo tempo di Albania-Italia: il centrocampista costretto ad uscire in barella, le sue condizioni

Infortunio per Sandro Tonali sul finire di primo tempo di Albania-Italia. Il centrocampista del Milan è stato costretto ad uscire in barella dopo una brutta caduta a metà campo.

Stando a quanto riferito dalla ‘Rai’, per l’ex Brescia si tratta di un doppio colpo alla spalla e alla testa. Al momento il ragazzo è vigile e lo staff medico sta monitorando le sue condizioni, per decidere se sottoporlo direttamente in Albania ad eventuali accertamenti o attendere il ritorno in Italia. La caduta non è stata certo bella e ha impressionato subito. Immediato l’ingresso dello staff medico degli azzurri e la richiesta di sostituzione.

Albania-Italia, Tonali infortunato: le condizioni

L’impatto con il terreno di gioco è stato molto violento e praticamente subito è stato chiaro che Tonali non avrebbe potuto continuare la partita. I sanitari intervenuti hanno provveduto ad immobilizzarlo prima di trasportarlo fuori dal terreno di gioco. Una scena che ha fatto temere il peggio anche se le prime informazioni arrivate dall’Albania sono rassicuranti. Il colpo violento ha spaventato ma il colpo, da quanto trapela, è stato alla spalla sinistra e non alla colonna vertebrale. Tonali è andato a fare accertamenti in una clinica di Tirana ma camminando sulle sue gambe, anche se un po’ intontito.

Da segnalare come nel secondo tempo ci sia stato un altro infortunio: questa volta è Broja, attaccante albanese al centro anche di voci di mercato, ad essere stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico.