“Provasse il padel”, il messaggio è chiaro: mai più in Nazionale

In campo l’Italia vince contro l’Albania ma c’è un azzurro che non piace: i tifosi lo bocciano senza appello e lo invitano a giocare a padel

L’Italia vince contro l’Albania in rimonta, grazie alla doppietta di Grifo e ad un pizzico di fortuna. L’attaccante italo-tedesco mette la firma in tutte e tre gol degli azzurri, colpendo anche una traversa.

Una prestazione importante per il calciatore del Friburgo che non ha mai militato nel nostro campionato. Ma non è tutta positiva la serata di Tirana per la Nazionale di Mancini. La difesa, ad esempio, è apparsa troppo vulnerabile e ha rischiato più volte di capitolare, oltre al gol subito in avvio. Proprio in occasione della rete di Ismajli non è apparso perfetto il capitano dell’Italia Leonardo Bonucci. L’albanese è saltato sopra la testa del difensore della Juventus che non è riuscito a contrastarlo, permettendo all’avversario di battere a rete praticamente indisturbato.

Un errore che non è passato inosservato e che ha scatenato i tifosi su Twitter. Bonucci è messo sotto accusa non soltanto per il gol subito, ma per tutta una serie di incertezze palesate nell’amichevole contro l’Albania.

Bonucci bocciato in Albania-Italia: il coro dello stadio

“Provasse il padel” il consiglio spassionato di un utente su Twitter, mentre un altro sottolinea come il tempo di Bonucci in Nazionale (e non solo) sia ormai finito. Un coro unanime o quasi di critiche alla quale si aggiunge anche un coro che si è alzato dagli spalti dello stadio di Tirana. Il classico “Bonucci, Bonucci, vaffa…” che i tifosi albanesi hanno voluto dedicare al difensore italiano.

Ecco alcuni tweet che hanno come protagonista proprio il centrale della Juventus:

capita che in tv guardi #AlbaniaItalia e vedi quella pippa al sugo di #bonucci e si capisce per quale motivo vedremo il mondiale #Qatar2022 senza la nostra nazionale pic.twitter.com/qeN7pcUSaK — Babbaribba (@Babbaribba) November 16, 2022

Ancora Bonucci in campo #AlbaniaItalia — Emanuele Trevisi (@ematr_86) November 16, 2022

#Bonucci il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio.#AlbaniaItalia — IlMagoWalter (@engidg) November 16, 2022

Con Bonucci ormai il gol subito è come le tasse — Fabio Cup (@fabiocp88) November 16, 2022

Un gol regalato, passaggi sbagliati. Questo è l'attuale #Bonucci .

Finito il suo tempo.#Amen — Vittorino Crosato (@VCrosato) November 16, 2022

Potrei avere visto male ma dove c’è #bonucci c’è gollonzo! #AlbaniaItalia — 🏴‍☠️eccentrico vintage naïf 🏴‍☠️ (@mstaff_10) November 16, 2022

Direi che sarebbe il caso che Bonucci provasse il padel!! #AlbaniaItalia — È stato il cane (@Piera_smile) November 16, 2022