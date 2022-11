Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi martedì 15 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 15 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con i motivi di ottimismo della Juventus per la rimonta in campionato, tra il recupero degli infortunati e il mercato: “La Signora fa miracoli“. In alto le mosse di mercato del Milan, con una ‘candidatura’ a sorpresa (“Pavard tentato dalla Serie A: Vorrei giocare con Giroud“), e dell’Inter (“Prima Skriniar, poi Dzeko: un rinnovo tira l’altro“). Davanti a tutti, c’è sempre il Napoli, che può giovarsi della lunga sosta: “Napoli, ecco perché la pausa ti fa bene“.

A proposito degli azzurri, il ‘Corriere dello Sport’ titola con le parole del ds Giuntoli su Luciano Spalletti, candidato a rimanere al Napoli a lungo: “Lucio resta qui“. Nel frattempo, l’interrogativo principale per tutta la Serie A alle prese con una sosta inedita: “L’anno prossimo cosa sarà di noi?“. Intanto, sta per partire il Mondiale in Qatar, senza l’Italia ma con tanti rappresentanti del nostro campionato: “Al Mondiale arrivano i nostri“.

Su ‘Tuttosport’, titolo principale dedicato alle mosse di mercato della Juventus: “Juve blitz francese“, con due profili in particolare nel mirino: Marcus Thuram e Malo Gusto. In alto, si muove anche l’altra squadra cittadina, il Torino: “Il Toro a Juric: rinnoviamo“. Tiene banco, dall’estero, il caso Cristiano Ronaldo, dopo quanto accaduto con l’intervista del portoghese: “CR7, un milione di multa poi il Chelsea?“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di martedì 15 novembre 2022

Ed è inevitabilmente proprio Cristiano Ronaldo la figura principale di oggi sui quotidiani sportivi inglesi. Intervista al veleno contro il Manchester United e replica che non si è fatta attendere da parte del club, la rottura pare adesso insanabile. “No way back” titola infatti il ‘Daily Express’, mentre il ‘Mirror’ si fa carico dello stato d’animo del club, che rimanda al portoghese le sue accuse: “You have betrayed us“.