Panchina traballante, arriva il comunicato UFFICIALE della Salernitana

Dopo la sconfitta contro il Monza, è arrivato il comunicato ufficiale della Salernitana: decisione presa su Davide Nicola

Si è chiusa con una con una pesante sconfitta la prima parte di stagione della Salernitana. Come contro il Sassuolo, anche a Monza la squadra di Nicola ha dato il peggio di sé, finendo per soccombere 3-0.

Un ko che ha alimentato le voci sulla posizione del tecnico, protagonista lo scorso anno dell’impresa salvezza. Niente esonero però, come anticipato da Calciomercato.it: la Salernitana, nonostante la dirigenza non abbia certo gradito la sconfitta in terra brianzola, andrà avanti con Nicola.

E’ questo il senso del comunicato diramato oggi dal club campano, al termine di un incontro tra lo stesso allenatore e il presidente Iervolino, alla presenza anche di Milan e De Sanctis. “Con rinnovato spirito di coesione e unità – si legge nella nota – si sono ritrovati questo pomeriggio il Presidente Danilo Iervolino, l’Amministratore Delegato Maurizio Milan, il tecnico Davide Nicola e il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis unanimemente convinti nel proseguire con il progetto tecnico-sportivo avviato”.

Salernitana, si va avanti con Nicola

Nel comunicato inoltre si legge: “Una piena e totale condivisione che ha come unico e grande obiettivo quello di portare avanti sempre di più con forza e convinzione il progetto Salernitana attraverso un’idea di calcio a tutto tondo che sia piena espressione ed orgoglio della propria tifoseria, della propria città e che guardi ad un’industria calcistica sempre più proiettata verso l’innovazione e la modernità”.

Nessun ribaltone quindi anche in virtù di una classifica che vede la Salernitana in linea con gli obiettivi di inizio stagione. La squadra granata è, infatti, dodicesima con diciassette punti, dieci in più della terzultima.