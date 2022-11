Juventus, è Allegri ‘contro’ Agnelli: “Lasciato solo”

La Juve non ha iniziato la stagione nella maniera migliore, ma ora è in netta ripresa. Non mancano, però, le critiche ad Andrea Agnelli

Sei vittorie consecutive non sono affatto poche per la Juve, soprattutto se di mezzo ci sono Inter e Lazio. E poi c’è da considerare anche una difesa blindata a doppia mandata e che non ha mai subito gol in nessuna di queste partite.

I bianconeri, nonostante le tante assenze, un gioco non proprio spettacolare e i risultati molto deludenti nella prima parte dell’anno, sembrano aver trovato la loro dimensione definitiva. Ed è per forza di cose anche merito di Massimiliano Allegri. Così come gli venivano date le colpe del disastro dei torinesi nel girone di Champions League e come lo si bersagliava nelle sconfitte amorfe in campionato, ora bisogna riconoscergli di aver costruito una difesa d’acciaio e rimettendo a posto il centrocampo. Poi in attacco ha trovato un Moise Kean come l’avevamo mai visto. E c’è chi è già tornato a salire sul carro del tecnico livornese, abbandonando invece quello della società.

Critiche ad Agnelli: “Si poteva evitare la figuraccia in Champions”

Il focus, infatti, si sposta sulla presidenza e sulle scelte effettuate da Andrea Agnelli. Ne ha parlato il commentatore sportivo Francesco Oppini ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in onda sulle frequenze di ‘Radio24’: “Dopo il Maccabi Haifa, Agnelli ha fatto il discorso giusto ma nel momento sbagliato. Ha dato un segnale netto all’ambiente su Allegri. Se l’avesse fatto un filo prima, forse si sarebbe salvata la squadra dalla figuraccia Champions, è arrivato tardi quel discorso”.

E poi continua la sua disamina aggravando la posizione della dirigenza: “Il punto vero è che Allegri non diventa un pirla all’improvviso, ma ho visto che è andato in palla anche dal punto di vista della comunicazione. In quel momento è stato lasciato solo dalla società, credo non ci sia abbastanza confronto“.