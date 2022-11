Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi lunedì 14 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 14 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani sportivi italiani al commento dell’ultima giornata di campionato del 2022, che lascia ora spazio al Mondiale in Qatar. Appuntamento al 2023 e un segnale lanciato dalle inseguitrici al Napoli in fuga: “Non è finitA“, il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’. Vittorie pesanti per Milan, Juventus e Inter, che si lanciano a caccia della capolista. Ed ecco cosa succederà nel frattempo: “Maxi sosta fino al 4 gennaio, ecco come verrà affrontata“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, spazio soprattutto alla vittoria della Juventus in casa contro la Lazio, la sesta consecutiva per i bianconeri di Allegri: “Resurrezione“. Continuano a vincere anche le milanesi: “Il Milan piega la Fiorentina al 91′, l’Inter di Dzeko gela l’Atalanta“. E intanto a Roma: “Mourinho, bordate su Abraham“.

Anche ‘Tuttosport’ esalta la vittoria di ieri sera della Juventus, con un protagonista che torna sulla breccia: “La legge di Moise“. Doppietta per Kean, che ritrova continuità realizzativa e lancia i bianconeri sulla strada della rimonta in classifica. Non ce la fa il Torino, raggiunto allo scadere a Roma sull’1-1: “Toro era troppo bello…“. Sugli altri risultati della domenica: “Dzeko è l’Inter. Il Milan esulta, ma è furia viola“, in riferimento alle polemiche della Fiorentina sull’arbitraggio e sugli episodi decisivi.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di lunedì 14 novembre 2022

In Spagna, il campionato era andato in archivio già con il turno infrasettimanale, per lasciare qualche giorno di spazio alla nazionale prima della partenza per i Mondiali. Con una storia particolare, per la rassegna iridata, descritta da ‘Marca’: “Historia Mundial“, con l’intervista esclusiva ai due fratelli Inaki e Nico Williams, fratelli che giocheranno con due nazionali distinte, Ghana e Spagna. Su ‘Sport’, intanto, spazio al mercato, con gli obiettivi del Barcellona per la seconda parte di stagione: “Prioridad lateral derecho“, con in prima pagina i nomi preferiti da Xavi: Foyth, Dalot, Frimpong, Pavard e anche Singo del Torino.