Subito tre forfait in Nazionale: è costretto ad operarsi

Subito tre forfait in Nazionale nel giorno del raduno: un Azzurro è anche costretto ad operarsi. Tutti i dettagli

La Nazionale di Roberto Mancini si è radunata dalla serata di ieri a Coverciano e oggi pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento in vista delle ultime due amichevoli dell’anno, in programma contro Albania (16 novembre, ore 20.45-Air Albania Stadium di Tirana) e Austria (20 novembre, ore 20.45-Ernst Happel Stadion di Vienna).

Come comunicato dalla FIGC nel primo report ufficiale, alle defezioni di ieri di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri, si sono aggiunti oggi i forfait di Bryan Cristante, Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. “Hanno raggiunto invece Coverciano per aggregarsi al gruppo Fabiano Parisi e Andrea Pinamonti – prosegue la nota – e se l’attaccante del Sassuolo era stato già convocato dal Ct per le gare di Nations League dello scorso giugno, per il difensore dell’Empoli si tratta della prima chiamata in Nazionale maggiore, un’emozionante prima volta che lo accomuna all’attaccante classe 2006 dell’Udinese Simone Pafundi e ai centrocampisti della Juventus Nicolò Fagioli e Fabio Miretti“. Per Cristante sarà anche necessario l’intervento chirurgico.

Italia: Frattesi, Scamacca e Cristante lasciano la Nazionale. Il giallorosso si opererà

Il centrocampista, nei minuti finali di Roma-Napoli, aveva subito un forte trauma alla mano sinistra. Nelle gare successive ha fatto ricorso ad un tutore, in seguito alla contusione ossea allo scafoide della mano sinistra. Da quel momento il giallorosso non si è voluto fermare, ha sempre giocato e via via la situazione è peggiorata, come evidenziato da una risonanza condotta negli scorsi giorni. Lo staff medico della Roma ha così optato, nei prossimi giorni, per l’intervento chirurgico. Cristante sarà operato e tornerà regolarmente in campo ad inizio gennaio con la Roma.