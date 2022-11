Juve a -4 dal Napoli, Inter davanti al Milan: classifica senza errori arbitrali

Le ultime news Serie A registrano la sosta per i Mondiali. Da Juventus e Inter a Milan, Napoli e Fiorentina: la classifica senza errori arbitrali

La Serie A va in letargo dopo la quindicesima giornata. Il campionato si ferma per oltre 50 giorni per dare spazio al primo Mondiale autunnale che si svolgerà in Qatar e che, purtroppo, non vedrà protagonista l’Italia, visto che la Nazionale di Mancini ha fallito la qualificazione alla manifestazione iridata.

L’appuntamento è per il prossimo 4 gennaio, quando si tornerà in campo con il botto per il sedicesimo turno di Serie A con il big match tra Inter e Napoli, seguito quattro giorni dopo da Milan-Roma e dopo altri cinque giorni da Napoli-Juventus. Il girone di andata si chiuderà poi con altre due super sfide come Juve-Atalanta e Lazio-Milan. La lunga pausa sarà occasione per fare un primo bilancio per tutti: promosso Spalletti che è in fuga, rimandato il campione d’Italia Pioli che è secondo ma a ben 8 punti di distacco, deludenti ma in ripresa Allegri (che però ha già fallito in Champions) e Inzaghi, mentre Mourinho è stato troppo altalenante. Tempo di valutazioni anche per gli arbitri.

Le polemiche, come sempre, non sono mancate. Una partita, in particolare, è finita nel mirino della critica: Juventus-Salernitana con una decisione giusta presa in campo di convalidare il gol di Milik, poi clamorosamente corretta per errore dal VAR che ha ravvisato un fuorigioco inesistente per non aver tenuto conto della posizione di Candreva. Ha fatto meno chiasso, ma anche Lecce-Monza passerà alla storia per le decisioni sbagliate prese in campo e non corrette da Lissone. La Fiorentina è la squadra che è stata più danneggiata dagli errori arbitrali (5 punti) specialmente nelle sfide contro Inter e Milan, seguita dalle due liguri Spezia e Sampdoria (3). La capolista Napoli, di contro, quella che ne ha beneficiato di più (4 punti).

Serie A, classifica senza errori arbitrali: Napoli sempre primo, Juventus più vicina

Tenendo conto della moviola di Calciomercato.it, unita a quella dei tre quotidiani sportivi nazionali e alle due emittenti televisive che trasmettono le gare di Serie A, ecco il confronto tra la graduatoria ufficiale e quella senza errori arbitrali.

CLASSIFICA REALE: Napoli 41 punti; Milan 33; Juventus 31; Lazio 30; Inter 30; Atalanta 27; Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina 19; Bologna 19; Salernitana 17; Empoli 17; Monza 16; Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6; Verona 5.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI: Napoli 37 punti; Juventus 33; Inter 31; Milan 30; Lazio 30; Roma 25; Udinese 25; Fiorentina 24; Atalanta 24; Torino 21; Bologna 17; Lecce 17; Spezia 16; Salernitana 16; Monza 16; Empoli 15; Sassuolo 16; Sampdoria 9; Cremonese 6; Verona 5.