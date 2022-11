Juventus e Milan, il ko è doppio: Ancelotti sgambetta tutti

Torna d’attualità il nome di Malo Gusto, terzino destro del Lione, accostato anche ad alcune big di Serie A. Si inserisce un altro top club europeo

Spesso le compagini di Serie A hanno allungato lo sguardo sui migliori talenti del calcio transalpino, che sta vivendo ormai da anni la sua nuova golden age. In casa Lione, in particolare, non smettono di sfornare giocatori interessanti come Malo Gusto, terzino destro francese classe 2003 che sta vivendo un’annata da protagonista con la maglia dell’OL, attirando inevitabilmente su di se anche l’attenzione in ottica calciomercato.

Il 19enne transalpino ha messo insieme 14 presenze con un assist e la bellezza di oltre 1200 minuti, a testimoniare la sua grande importanza nell’economia del gioco del Lione che ci ha abituati a sfornare tanti giocatori di valore: da Benzema a Lacazette passando per Aouar e Umtiti. La crescita di Malo Gusto è quindi sotto gli occhi di tutti, e i grandi club italiani da tempo lo hanno nel mirino. È stato infatti lungamente monitorato dal Milan, che spesso pesca in Francia, senza dimenticare anche gli interessamenti della Juventus, mentre in Europa si era parlato anche di Barcellona e Manchester United.

Calciomercato Milan e Juventus, su Malo Gusto spunta anche il Real Madrid

Il contratto di Malo Gusto scade attualmente nel 2024, e con una data così vicina il prezzo non potrà essere neanche eccessivamente alto, con una valutazione per ora intorno ai 15 milioni di euro. Juventus e Milan, particolarmente interessate al ragazzo, dovranno però alzare la guardia da un’altra concorrente pronta ad inserirsi.

Secondo quanto riferito da ‘La Saeta Rubia’ il Real Madrid starebbe adocchiando quattro calciatori giovani dalla rosa di Laurent Blanc, allenatore del Lione. Nello specifico si tratta di Rayan Cherki, Maxence Caqueret, Johann Lepenant e lo stesso Malo Gusto. Si inserisce dunque anche la compagine allenata da Carlo Ancelotti nella corsa al forte terzino destro francese dell’OL che intanto prosegue a gonfie vele la sua crescita, e si candida a far parlare ancora di se.