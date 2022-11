Juve e Milan, affare immediato: big scaricato dal club

Un talento in Serie A può cambiare squadra a gennaio: addio sempre più vicino, osservano la situazione anche Juventus e Milan

Con il successo sulla Lazio, la Juventus allunga a sei la striscia di vittorie consecutive in campionato, per di più senza subire gol, e arriva alla pausa in terza posizione solitaria in classifica. Un risultato che sarebbe stato difficile immaginare soltanto un mese fa, ma la squadra bianconera ha trovato una nuova quadra e risorse inattese anche nelle difficoltà.

La compagine di Allegri, al netto del flop in Champions League, ha ripreso un’andatura di tutto rispetto e per la seconda parte della stagione rilancia le proprie ambizioni. Il tecnico livornese guarda con ottimismo a gennaio, al ritorno di infortunati di lungo corso, e magari guardando al mercato, per provare la rimonta sul Napoli, che al momento è ancora a 10 punti di distacco. Ci crede, altrettanto, il Milan campione d’Italia, che ancora una volta si è tirato fuori dai guai, con la Fiorentina, negli ultimissimi minuti (con annesse polemiche arbitrali), rimanendo a -8 dagli azzurri. Anche per i rossoneri, può arrivare qualcosa dal mercato a gennaio. Per entrambe, occhio a un vecchio obiettivo, che può tornare d’attualità.

Luis Alberto-Lazio, passo d’addio a gennaio: ci sono anche Juventus e Milan

In casa Lazio, c’è sempre più un caso Luis Alberto. Lo spagnolo, anche ieri contro la Juventus, nel match dello Stadium, pur in una situazione con diverse assenze per i biancocelesti, è partito dalla panchina, per la sesta volta nelle ultime otto gare ufficiali per i capitolini. Il rapporto con Sarri appare in progressivo deterioramento e l’analisi di ‘Sky Sport’ è impietosa: già in estate, l’idea era cedere il numero 10, il discorso torna valido a gennaio, nel momento in cui si dovesse trovare un acquirente. E l’allenatore non si opporrebbe alla partenza, non riuscendo a trovare dal giocatore le risposte desiderate. Come detto, in passato Juventus e Milan hanno già monitorato l’andaluso, l’occasione potrebbe essere ghiotta. Anche se sono sempre molto interessate le squadre della Liga: il Siviglia in primis, ma anche il Valencia di Gattuso.