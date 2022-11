Troppa concorrenza in attacco: il top player sceglie la Juve

Troppa concorrenza al Psg, il club bianconero potrebbe approfittarne e prendere l’attaccante. Ecco la situazione

I primi gol in campionato sono arrivati solamente a fine ottobre. L’inizio di stagione dell’attaccante è stato fin qui davvero complicato. Ora la testa e alla Nazionale, prima di un possibile cambio di maglia a gennaio.

Joao Felix sta attraversando un momento complicato con la maglia dell’Atletico Madrid. Il portoghese è di fatto diventato una riserva. Dopo un inizio da titolare, Simeone lo ha sempre utilizzato a partita in corso. Come detto, la prima rete in stagione, in campionato, è arrivata lo scorso 29 settembre: contro il Cadice, Felix ha realizzato una doppietta, poi il 6 novembre un altro centro contro l’Espanyol.

In queste ultime settimane si sta parlando tanto del futuro dell’attaccante, pronto a cambiare aria già durante il prossimo calciomercato. Il rapporto tra il portoghese e il tecnico argentino non è certo dei migliori. I Colchoneros non stanno certo brillando e dopo quattordici giornate di Liga sono solamente al quarto posto, a pari punti con Betis e Atletico Bilbao, a ben 13 lunghezze dal Barcellona capolista.

L’eliminazione dalla Champions League pesa tantissimo ma la panchina di Simeone appare blindata. La sempre più certa permanenza dell’argentino, spinge ancor di più Joao Felix lontano dalla Capitale spagnola.

Calciomercato, futuro Joao Felix: strada spianata per la Juve?

Jorge Mendes è già a lavoro e pronto a trovare la giusta sistemazione al suo assistito. Sarà davvero un inverno caldo per il famoso agente, che dovrà trovare una squadra anche per Cristiano Ronaldo. Joao Felix in questi giorni è stato accostato con insistenza al Psg. Come conferma ‘Media Foot Marseille’, il nome del portoghese sarebbe sul taccuino del club campione di Francia ma è evidente che un trasferimento in Ligue 1 potrebbe non essere poi così facile. La concorrenza per Joao Felix sotto la Torre Eiffel sarebbe ancora maggiore, il giocatore dovrebbe vedersela con Mbappé, Neymar e Messi, senza contare Sarabia, Ekitike e Soler. Ecco perché il portoghese potrebbe guardare altrove. Il classe 1999 è da tempo nel mirino della Juventus, che potrebbe così avere una corsia preferenziale. Attenzione però anche ai ricchi club inglesi, pronti a farsi sotto.