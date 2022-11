Hazard rompe il silenzio: decisione presa

Eden Hazard è pronto ad affrontare il Mondiale con il Belgio e intanto fa un annuncio sul suo futuro

Se Ronaldo ha aspettato la pausa della Premier League per dire la sua verità sul Manchester United, con un’intervista che ha fatto rumore in tutto il mondo, Eden Hazard ha rotto il silenzio sul suo futuro nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dal ritiro del Belgio.

La Nazionale di Roberto Martinez ha iniziato a prepararsi in vista del debutto Mondiale che ci sarà il 23 novembre contro il Canada con Hazard che deve dimostrare – visto il poco spazio avuto al Real Madrid – di avere la forma fisica giusta per poter essere protagonista con i ‘Diavoli Rossi’. Il futuro per il momento è messo in stand-by ma nel giro di qualche settimana diventerà l’argomento principale e da questo punto di vista le parole del fantasista belga chiariscono la sua posizione.

“Non voglio lasciare il Real Madrid – la frase netta di Hazard – , ma non può essere solo una mia decisione. Voglio giocare ma è l’allenatore che fa le scelte”. Il calciatore continua: “Le accetto ma voglio dimostrare che merito di giocare di più, perché quando non giochi è complicato”.

Calciomercato, Hazard chiarisce il suo futuro

Hazard aggiunge quindi: “Tocca a me adattarmi, ho avuto mesi difficili in cui non riuscivo a tenere il ritmo. Ora devo dimostrare di poterlo fare. Non ho dubbi, ma capisco chi ne ha”. Il belga ammette: “Considerando le ultime due stagioni non merito di giocare, ma prendendo in considerazione gli ultimi 15 anni me lo merito. Non sono diventato inutile in due anni”.

E oltre al futuro di club, c’è anche quello con la Nazionale con Hazard che preannuncia l’addio al Belgio: “Possibile che il Mondiale sia il mio ultimo torneo importante”.