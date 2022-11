Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 13 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi domenica 13 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 13 novembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con un titolo dedicato alle ambizioni dei rossoneri: “Milan, formula rimonta”. Il taglio alto è dedicato, invece, alla capolista: “Napoli re alla super sosta. Un 11 da record”. Spazio anche per la Juventus: “Signora chi scegli? Rabiot-Milinkovic, in gioco c’è anche il futuro con Max”; e per la grande sfida tra Inter e Atalanta: “Gasp e Inzaghi sul filo dei nervi e dell’Europa”. Infine, un giusto omaggio alla nazionale italiana di Rugby: “Incredibile Italrugby, battuta l’Australia”.

Il ‘Corriere dello Sport’ dedica la prima pagina al Napoli capolista: “Neanche con Diego”. Nemmeno ai tempi di Maradona il Napoli si è reso protagonista di una volata come quella della squadra di Spalletti. Ampio spazio anche alla sfida tra Juventus e Lazio: “Allegri-Sarri faccia a faccia: c’è l’anti Lucio?”. Il taglio alto è dedicato al caso che ha scosso l’AIA nella giornata di ieri: “Arrestato il pm degli arbitri”.

‘Tuttosport’ apre con una prima pagina a tema Juve-Lazio: “Juve per Allegri e non per Sarri”; un passaggio tratto dall’intervista a Paolo Di Canio, doppio ex di giornata. Il taglio alto è a tinte granata: Juric, ritorno al futuro: “Voglio fare di meglio, qui”. C’è anche spazio per quanto successo ieri in Premier: “Estasi Bentancur, City che figura!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri di domenica 13 novembre 2022

In Spagna la prima pagina di ‘AS’ dedica il titolo all’intervista ad Antonio Rudiger: “Queremos los seis titulos”. Il difensore tedesco ha avuto un ottimo impatto con il Real Madrid e vuole proseguire la tradizione vincente del club iberico. ‘Mundo Deportivo’, invece, mette in prima pagina le dichiarazioni di Jordi Alba: “Luis Enrique es el mejor del mundo”; un grande attestato di stima per il CT della nazionale iberica. Infine, spazio anche per Carlos Sainz: “Mi ambicion es ser campeon en 2023”.