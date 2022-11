“Palesemente inadeguato”: Juve-Lazio, si scatena la bufera

Numerose le critiche da parte dei tifosi nei confronti di un calciatore della Juventus, che ha messo in mostra una prestazione deludente

Juventus-Lazio è il big match chiude la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Un incontro senza dubbio affascinante, sia per il valore tecnico di entrambe le squadre che per il passato a tinte bianconere di mister Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste non si è lasciato bene col club torinese e i tifosi lo hanno puntato a inizio gara riempiendolo di fischi letteralmente assordanti.

Ma il mister ex Napoli non è l’unico a essere stato preso di mira dai supporters della ‘Vecchia Signora’, alquanto critici nei confronti di Federico Gatti. Il giovane dimostra ulteriormente le sue evidenti difficoltà a certi livelli e, durante il primo tempo, ha anche rischiato di ricevere un cartellino rosso dal direttore di gara, che indubbiamente avrebbe condizionato non poco la sfida. Al 25esimo Gatti interviene duramente con un piede a martello su Felipe Anderson, in modo da fermare l’azione dei capitolini. L’arbitro assegna il calcio di punizione in favore degli ospiti, ma opta per un cartellino giallo.

Juventus-Lazio, tifosi contro Gatti: scoppia il caos

I tifosi non hanno risparmiato il classe ’98, evidenziando via social (con commenti anche forti) la sua prestazione insoddisfacente sul campo. Di seguito alcuni esempi siu Twitter.

Gatti coi piedi più piastrellista di Chiellini. — Ralphsupermaxieroe (@Pavelfloyd) November 13, 2022

Nell’intervallo sarebbe bene che si scaldassero Chiesa e Bonucci, perché Cuadrado e Gatti sono palesemente inadeguati per questa partita. — 𝑱𝑪 on JC Channel (@JCTweet_) November 13, 2022

gatti quando non riesce a marcare l’avversario lo prende a calci aiuto mi sento male — piera🦒 (@lifeelsee) November 13, 2022

Purtroppo Gatti ha i piedi montati al contrario #JuveLazio — toni alfano (@AlfanoToni) November 13, 2022

Bonucci indubbiamente non é più quello di una volta, ma non mi convincerete mai che Gatti sia meglio #JuveLazio — Marianna 𝒜𝓁𝓁𝑒𝑔𝓇𝒾𝓂𝒶𝓃𝒾𝒶 (@Bea_Mary84) November 13, 2022

Gatti è un pazzo omicida — Johannes (@G_Agozzino) November 13, 2022

Gatti lascia perdere la costruzione del gioco #JuveLazio — Gabriele72 (@gabrielemk) November 13, 2022

Gatti si sta trasformando in Bonucci #JuveLazio — Nenad (@ne_sp) November 13, 2022

Ribdisco, Gatti due anni fa giocava in D e ci sarà un motivo. — Riccardo (@Dulafive) November 13, 2022

La sudditanza dell’@AIA_it è tutta nell’ammonizione di #Massa a #MilinkovicSavic, per compensare un mancato rosso a #Gatti e un giallo sacrosanto a #Bremer per trattenuta a limite dell’area. Non ne usciremo mai. #JuventusLazio — Ennio (@OnceWereDreams) November 13, 2022