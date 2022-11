Juventus-Lazio, due buone notizie per Allegri: ci saranno

Juventus-Lazio, la lista dei convocati di Allegri per il match di stasera allo Stadium: il tecnico bianconero ha due armi in più

La sfida di questa sera, alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Lazio chiuderà il 2022 del calcio italiano. Ultimo match della 15esima giornata di Serie A, che andrà poi incontro alla lunga pausa per il Mondiale in Qatar, dando appuntamento nuovamente a tutti per il 4 gennaio 2023, quando si riprenderà con il turno infrasettimanale valido per la 16esima giornata.

Un confronto diretto per l’alta classifica davvero molto importante da tanti punti di vista, per la zona Champions League e anche per qualcosa di più. La Lazio arriva in classifica avanti di due punti ai bianconeri, appaiata in seconda posizione al Milan, e intende confermare la sua posizione, nonostante le numerose assenze. La Juventus, però, vuole proseguire nella striscia aperta di vittorie, arrivata a cinque, per piazzare il sorpasso anche sui biancocelesti e chiudere il 2022 sul podio virtuale del campionato, dopo un inizio davvero stentato. Appuntamento da non fallire, per entrambe, anche in ottica primato in classifica: il Napoli di Spalletti corre senza mai voltarsi indietro e non si può rischiare di allargare ulteriormente la forbice. Massimiliano Allegri, come da dichiarazioni degli ultimi giorni, crede nella rimonta scudetto, per quanto difficile, fidando, nel lungo periodo, sul recupero dei tanti infortunati che in questa prima parte di stagione hanno penalizzato e non poco i torinesi, e per il tecnico livornese, a poche ore dalla partita, ci sono buone notizie.

Juventus-Lazio, i convocati: ok Cuadrado e Locatelli

Infatti, nella lista dei convocati trovano posto Juan Cuadrado e Manuel Locatelli, che erano in dubbio alla vigilia. Sia l’esterno colombiano che il centrocampista saranno a disposizione per il match di stasera. Niente da fare ancora, invece, come previsto, per Dusan Vlahovic, con il quale i bianconeri si rivedranno a fine Mondiale. Ecco l’elenco dei convocati di Allegri per Juventus-Lazio, come diramato dal club bianconero sui propri canali ufficiali: Szczesny, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, Cuadrado, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Miretti, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Barbieri, Fagioli