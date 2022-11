Milinkovic alla Juventus, hanno già deciso tutto

Colpo stratosferico della Juventus che a gennaio può mettere le mani su Milinkovic-Savic: hanno già deciso tutto

Giornata importante per la Serie A quella che manda in letargo il calendario. Dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese, è arrivata quella dell’Inter nel big match del primo pomeriggio contro l’Atalanta. Ora ci sono altre due sfide importanti: Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio.

Tre match importanti in questa domenica che stabiliranno la griglia di partenza del 2023 alla ripresa ma che possono anche essere occasioni per chiacchiere di mercato. Facile pensare a Milnkovic-Savic, da tempo ormai nel mirino della Juventus. Ma non c’è soltanto il serbo ad animare i sogni di mercato delle grandi della Serie A che devono dare la caccia al Napoli. Zapata, ad esempio, è un nome che ricorre spesso per l’Inter che quest’oggi si è aggrappata ancora una volta a Dzeko e aspetta il ritorno di Lukaku. Per Milan-Fiorentina l’uomo mercato potrebbe essere individuato in Nico Gonzalez visto che i rossoneri avrebbero bisogno di innesti di qualità nel suo ruolo. Proprio partendo da questi accostamenti, Calciomercato.it ha chiesto su Twitter ‘quale sarebbe il colpo più importante?’.

Calciomercato, Juventus-Milenkovic: colpo da rimonta

Ed allora quale sarebbe il colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola? Le risposte sono state un vero e proprio plebiscito per Milinkovic-Savic alla Juventus, accoppiamento che ha raccolto il 68,8% di preferenze.

Al secondo posto c’è Nico Gonzalez-Milan con il 18,8% di preferenze, mentre solo il 12,5% ha espresso la propria preferenza per l’arrivo di Zapata all’Inter.

Ecco il risultato del sondaggio di Calciomercato.it: