Sarri senza pace: si rompe di nuovo e salta la Juventus

Maurizio Sarri e la Lazio combattono contro gli infortuni e un’altra brutta notizia arriva dalla rifinitura: nuova tegola e niente Juventus

Un big match per chiudere la 15esima giornata di Serie A, ovvero Juventus-Lazio. Due squadre che vivono un momento differente, ma che in Europa hanno deluso entrambe. Sia la Juventus che la Lazio però in campionato vivono un momento positivo, con i biancocelesti attualmente al secondo posto e i bianconeri che hanno trovato continuità approdando al quarto posto.

Gli infortuni però sono la costante che sta colpendo sia la squadra di Allegri che quella di Maurizio Sarri. Nella partita di domani ci saranno diversi assenti da una parte e dall’altra, ma questa mattina l’ennesima tegola arriva per Maurizio Sarri. Nuovo infortunio e niente partenza per Torino per l’ultima partita contro la Juventus. Sarri deve rinunciarci ancora.

Juventus-Lazio, si ferma di nuovo Immobile: non parte per Torino

Gli infortuni continuano a moltiplicarsi in Serie A. I tanti impegni ravvicinati per via dell’inizio del Mondiale tra una settimana, hanno portato a inevitabili conseguenze a livello fisico. Domani sera il campionato italiano chiuderà il proprio 2022 con il big match tra Juventus e Lazio, due squadre che di infortuni ne hanno subiti diversi.

Sembrava poter essere la partita del ritorno in campo di Ciro Immobile con qualche minuto in più e invece non lo sarà. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ l’attaccante biancoceleste nella rifinitura a sentito un fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Il bomber non è nemmeno partito per Torino e dunque non ci sarà contro la Juventus. Ennesima tegola per Immobile e per Maurizio Sarri, che dopo aver dovuto rinunciare al proprio attaccante e capitano per la lesione di medio grado al bicipite femorale rimediata un mese fa. Dunque un calvario che sembrava essere finito per Immobile, ma l’infortunio si è riaffacciato proprio in vista dell’ultima partita. Dunque rivedremo Immobile nel 2023 con la Lazio, e vista l’assenza dell’Italia al Mondiale avrà tutto il tempo per recuperare e tornare nella migliore condizione con l’anno nuovo.